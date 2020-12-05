İsmail Kartal: “İlk yarı fazla üretken değildik”

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk yarı fazla üretken olmadıklarını ancak rakibi iyi analiz ederek kazandıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 11. haftasında 20 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maça 78 kişi eksik hazırlandıklarını ifade eden Kartal, “Bugüne kadar olduğu gibi sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşıyoruz. Anicic’in ilk maçta çapraz bağlarının kopması, daha sonra iki oyuncunun menüsküs olması, bazı oyuncuların hastalığa yakalanması gibi ama her maç sahaya çıkan oyuncularım birbirlerini arattırmadı. Konyaspor’a yakışır bir mücadeleyle kaybettiğimiz maçlarda dahi olsa da maçları tamamlamasını bildik. Bugün de elimizdeki sağlıklı oyuncularımızla rakibe göre bir sistemle hazırlandık. İyi hazırlandık, rakibi iyi analiz ettiğimi düşünüyorum” dedi.



“İlk yarı fazla üretken değildik”

Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını anlatan Kartal, “Maça iyi başladık. Mücadelenin 1112. dakikasında penaltı kırmızı kart, daha sonra nasıl olsa rakip 10 kişi kaldı diye ilk yarı fazla üretken değildik, bazı oyuncularımı bu konuda uyardım. 2. yarı oyunu genişleterek rakibi de biraz üzerimize çekip 2. golü bulmamız gerektiğini anlattım. Bu başarılı oldu, 2. golü bulduk. 34 tane net karşı karşıya atamadık. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bugün de sahada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. 3 puan aldık, Konyaspor’a hayırlı olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.