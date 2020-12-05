Hüseyin Çimşir: “80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konya’ya kazanmak için geldiklerini ancak yenilen ilk golden sonra moral olarak geriye düştükten sonra kaybettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 11. haftasında 20 mağlup oldukları Konyaspor karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“8085 dakikada oynamak kolay bir iş değil”

Konya'ya gelirken puan ya da puanlar almaya geldiklerini belirten Hüseyin Çimşir, maç stratejilerinin bu yönde olduğunu aktardı. ilk 10 dakika oyuna fena başlamadıklarını kaydeden Çimşir, “Fakat bir duran top, kırmızı kart ve penaltı sonrası yenilen golden sonra biraz moral olarak da geriye düştük. Takımımız genel itibariyle bakıldığı zaman özellikle geriye düştüğü zaman kırılgan bir takım. Bunun bugün sıkıntılarını da yaşadık. Eksik oynamanın vermiş olduğu dezavantaj, özellikle 10 kişi 8085 dakikada oynamak kolay bir iş değil. Yeni geldik arkadaşları tanımaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu birbirimizi tanıma işini ortadan kaldırıp bizim istek ve arzularımızı ne istiyoruz, neleri nasıl yapılması gerektiğini onlara bu konuda fikirlerimizi daha iyi aktarıp en kısa sürede bunları yapıp kazanan bir takım olma yolunda devam etmek istiyoruz. Takımıma geçmiş olsun diyorum. Çarşamba günü bir maçımız daha var. Hayat devam ediyor, inşallah bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatıp yolumuza çok sağlam adımlarla devam edeceğiz” dedi.

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