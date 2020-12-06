Konya'da cadde ve sokaklar bomboş

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)KONYA'da cadde ve sokaklar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı. Kısıtlamanın ikinci gününde de vatandaşların yasağa uyduğu gözlendi. Otobüs duraklarının boş kaldığı kent genelinde polis ekipleri de kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-12-06 12:42:33



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