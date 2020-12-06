Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uygulama noktalarını denetledi

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Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmaları denetledi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 5.00'a kadar getirilen kısıtlama sürüyor. Kısıtlamalar kapsamında, kent genelinde uygulama noktalarında polisin denetimleri sürüyor. Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'da, uygulama noktalarını ziyaret ederek, kontrol edilen araç sürücülerini maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Cuma akşamı 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.

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