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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: "Konya Büyükşehir her zaman esnafın yanında"

İHA

Başkan Altay: "Konya Büyükşehir her zaman esnafın yanında"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi döneminde zor durumda kalanlar ve ihtiyaç sahipleri için sosyal destek çalışması yürüttüklerini, başvuran yaklaşık 134 bin aileye 49 milyon liralık sosyal yardım desteğinde bulunduklarını söyledi. Şimdi yeni bir destek çalışması hazırladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Aralık ayında servis şoförü, garson, kantinci, kahvehaneci gibi esnaflarımız için nakdi yardımda bulunacağız. Esnaf Odaları Birliğimiz şu anda ilgili odalarımızda kayıt sistemine geçiyor. Aralık ve Ocak ayı içinde aylık 500’er liralık nakdi yardımda bulunmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kanal 7 Televizyonu’nda Mehmet Acet’in sunduğu Başkent Kulisi Programında canlı yayına katılarak, Konya ve Konya projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Programda, belediyenin görevlerinden birinin de zor durumda olan kişilere sosyal destekte bulunmak olduğunu belirten Başkan Altay, geçmişten itibaren sosyal destek verdikleri ailelerle birlikte pandemi sürecinde zorluk yaşayan vatandaşlara da destek olduklarını dile getirdi. Pandeminin ilk gününden itibaren Konyalılara her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Öncelikle bize başvuruda bulunan herkese sosyal yardımda bulunduk. Bize başvuran hiç kimseyi geri çevirmedik. İlçe belediyelerimizle birlikte bir koordinasyon içinde bize başvuran yaklaşık 138 bin ailemize 49 milyon liralık sosyal yardım desteğinde bulunduk. Bir taraftan da pandemi öncesinde yardımda bulunduğumuz insanlara yardımda bulunmaya da devam ediyoruz. Özellikle yetim, öksüz, şehit yakını öğrencilere yaptığımız yardımlarımız var ki 10 bin öğrencimize düzenli yardım yapıyoruz. Bunlara da 6.5 milyon liralık yardım gerçekleştirdik” dedi.

"İşyeri kapatılan esnaflarla ilgili bir çalışma gerçekleştiriyoruz"
Pandeminin ilk dalgasında işsiz kalan birçok kişinin hayatına tekrar devam etmesi için bir moral desteğinde bulunduklarının altını çizen Başkan Altay, şunları kaydetti: “Şimdi yeni süreçle ilgili de Esnaf Odaları Birliğimiz ile bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle işyeri kapatılan esnaflarla ilgili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Pandeminin ilk dalgasında işyerini kapanan tüm esnaflarımızın 2 aylık kira ücretini almadık. Ayrıca işyeri kapanan veya işyeri kapatıldığı için işsiz kalan tüm vatandaşlarımızın 2 ay boyunca evlerinden su faturalarını tahsil etmedik. Tüm esnafımızın suyunu 2 ay boyunca ücretsiz hale getirdik. Şimdi de özellikle kantinciler, servisçiler, şoförler ve kahvehaneciler gibi meslek grupları için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz. Konya, iletişimin çok yüksek olduğu, birlikte çalışma alışkanlığının yüksek olduğu bir şehir. Onun için esnaf odalarımız ile birlikte tüm ilçelerimizde insanlarımızın bu süreci zararsız atlatmaları, evlerinde aşlarının kaynaması için sosyal yardımlara devam ediyoruz.”

"Aralık ve Ocak ayında destek planlıyoruz"
Özellikle asgari ücretle çalışan, çalıştığı işyeri kapanan birçok vatandaşın büyük sorun yaşadığına dikkat çeken Başkan Altay, “Belediyenin hizmetleri sadece asfalt yapmak, kaldırım yapmak, yol yapmak değil; zor zamanında insanlarımıza destek verebilmek. Bunu da sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Aralık ayında servis şoförü, garson, kantinciler, kahvehaneciler gibi esnaflarımız için nakdi yardımda bulunacağız. Esnaf Odaları Birliğimiz şu anda ilgili odalarımızda kayıt sistemine geçiyor. Aralık ve Ocak ayı içinde aylık 500’er liralık nakdi yardımda bulunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"Sosyal seracılık çalışması Türkiye'ye model olacak"
Başkan Altay, canlı yayında üzerinde çalıştıkları çok özel bir projenin de müjdesini verdi. Sürekli destekte bulundukları aileler içerisinde üretim kabiliyeti olan 50 aileyle bir seracılık çalışması yürüteceklerini anlatan Başkan Altay, “İnşallah bu 50 aileye ilk yıl eğitim vereceğimiz Büyükşehir Belediyemizin oluşturduğu 150 serada üretimi anlatacağımız bir sistem oluşturuyoruz. İkinci yıldan itibaren de bu ailelerimize yüzde 50 destekli olarak, alım garantili bir şekilde üretim gerçekleştireceğiz. Böylece ürettikleri ürünlerin tüm ihtiyaçlarını baştan belediye olarak biz karşılayacağız ama ürettikleri ürünlerin tümünün alımı ile ilgili garanti vereceğiz. Aslında onlara balık tutmayı öğreteceğimiz bir sisteme geçiyoruz. Her yıl 50 aile bu sisteme dahil edilmiş olacak. Böylece hem insanımız üretecek hem de sosyal yardım almaktan kurtulmuş olacak. Bunun da Türkiye için önemli bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah Konya'nın da tarımsal üretimine bir destek sağlayacak ve oluşturacağımız Organize Sanayi Serası bölgesinde de hem belediyemizin ihtiyacını hem de Konya'da yerel markalarla yaptığımız görüşmeler neticesinde onların ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem oluşturuyoruz. Aileler İnşallah ikinci yılın sonunda artık sosyal yardım almayı hissetmeyecek bir gelir seviyesi ulaşacaklar” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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