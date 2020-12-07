En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan minibüste bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 23.10 sıralarında KonyaAnkara karayolunun 170'inci kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Ankara'ya balık almaya giden Erdem Akçakaya yönetimindeki 51 BD 456 plakalı minibüs, önünde giden Levent Albayrak yönetimindeki 06 BMD 05 plakalı pancar yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Erdem Akçakaya yaralandı, araçta yolcu konumunda bulunan İsmail Ünal ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Akçakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yara almadan kurtulan TIR şoförü Levent Albayrak ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-12-07 00:47:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.