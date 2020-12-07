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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soba kullanımına dikkat

İHA

Soba kullanımına dikkat

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, sobaların kullanma kılavuzuna uygun şekilde yakılması gerektiğini ve zehirlenmelerin yetersiz bacalardan kaynakladığını söyledi.
MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, Türkiye genelinde olduğu gibi Konya ‘da da konutların ısıtılmasında kömürlü sobaların yerinin oldukça fazla olduğunu söyledi.
Kış aylarının başlaması ve havaların soğuması ile beraber insanların ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için soba ve kömür alımına başladığını anlatan Aziz Hakan Altun, “Soba ve kömür alımı vatandaşlarımızın hem can güvenlikleri açısından hem de enerji tasarrufu açısından oldukça önemlidir. Isınma ihtiyacının ucuza karşılanabilmesi sebebiyle genellikle kömür sobası tercih edilmektedir. Havaların soğuması ile birlikte ısınma ihtiyacı karşılanırken ortaya çıkan ve yaşamlara mal olan soba, kömür ve bacalardan kaynaklanan zehirlenme kazaları geçmiş yıllarda da görülmüş ve hala da görülmeye devam etmektedir. Sobaların ve kömürün kullanımı ile yetersiz bacalardan oluşan kazaların bilgi ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığı çok açıktır. Bu mevsimlerde kömürlü sobaların neden olabileceği ölümcül kaza riski arttığından, sobaların bilinçli olarak nasıl kullanılması gerektiği vatandaşlarımıza hatırlatılmalı ve konu ile ilgili geniş bir çalışma yapılmalıdır. Bu nedenle sobanın tutuşturulması ve yakılması ile ilgili olarak bazı temel noktaların vurgulanması vatandaşlarımız açısından faydalı olacaktır” dedi.

“Yeni alınan sobada odun yakılmalı”
Sobanın, üretici firmanın vermesi gereken kullanma talimatına göre yakılması gerektiğini ifade eden Başkan Altun, “Yeni alınan bir sobada bir iki saat süre ile odun yakılmalıdır. Böylece soba ve boru içindeki nem alınmış olur, her tutuşturma işlemi öncesi, sobanın külü mutlaka temizlenmelidir, sobayı tutuşturmak için öncelikle benzin, gaz yağı, ve ispirto gibi yakıtların kullanılmasından emniyet nedeniyle kaçınılmalıdır, tutuşturma esnasında tüm klapeler açık tutulmalıdır. Alttan yanmalı sobalarda, ızgara kapısından veya üst tarafındaki kömür doldurma kapağından sobaya bir miktar kağıt ve odun parçası konularak tutuşturma işlemi gerçekleştirilir. Tahta parçaları tamamen tutuştuktan sonra sobaya 23 kg tozsuz kömür atılır. Atılan bu kömür yaklaşık yarım saat sonra kor haline gelince sobaya tekrar kömür atılır. Daha sonra ayar klapeleri yardımı ile soba yanma şiddeti istenildiği şekilde ayarlanır. Kömür azaldıkça sobaya istenilen şekilde kömür konulur” ifadelerini kullandı.

“Soba yakılırken tüm kapakları kapalı tutulmalıdır”
Üstten yanmalı sobalarda sobanın taze kömürle doldurulduğunu aktaran Altun, “Üstüne az miktarda odun konulur, odun tutuşturulduktan sonra kömür en üst tabakadan yanmaya başlar, daha sonra ayar klapeleri ile sobanın istenildiği şiddette yanması sağlanır, sobadaki kömür tamamen yandıktan sonra külü boşaltılır, soba yeniden doldurularak tekrar yakılır, kömür veya odun tıkabasa konulmamalı, üzerinde boş yer bırakılmalıdır, yanma süresince sobanın ayar klapeleri dışında tüm kapakları kapalı tutulmalıdır. Yanış sırasında arada sırada ızgara üzerindeki küller silkelenmelidir. Soba üzerinde bulunan ateş tuğlalarına zarar vermemek için büyük odun ve kömürler sobaya konurken dikkatli olunmalıdır. Kömürde verimli ve iyi yanma için kömürün tane iriliğini 1850 mm olması önerilir” diye konuştu.

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