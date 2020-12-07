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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karabacak’tan Vuslat Yıldönümü mesajı

İHA

Başkan Karabacak’tan Vuslat Yıldönümü mesajı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, “Gönüllerimizi sevgiyle fetheden Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıldönümünün millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğe, dünya barışına vesile olmasını temenni ediyor, rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.
Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü ve Mevlana Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Mevlana'nın insanlara her zaman barışı, erdemi, hoşgörüyü, vefalı ve adaletli olmayı tavsiye ettiğini, hayatını bu önemli gördüğü değerlere göre şekillendirip yaşadığını aktardı. Karabacak açıklamasını şöyle sürdürdü; "O'nun yoluna gönül koyan, öğütlerini dikkate alan herkes kemale, sevgiye, insanlığa, bilgeliğe, hoşgörü ve yüksek ahlaka ulaşmaktadır. Bu özelliklerin tümünü taşıyan Mevlana, tüm insanlık için mükemmel bir rehberdir. Bilindiği üzere hoşgörü, bizim kültürümüzün ve değerlerimizin bir parçasıdır. Beraber yaşama, başkalarına tahammül etme anlayışının en iyi motifi hoşgörüdür. Söz olarak hoşgörüden bahsetmek kolaydır ama öz olarak hoşgörüyü yaşamak ve yaşatmak ayrı bir fedakârlık, feragat ve gönül terbiyesi ister. Hz. Mevlana’nın düşüncelerinin temelinde Allah aşkı, peygamber sevgisi, insan sevgisi, barış, kardeşlik gibi konular hep var olmuştur. O’nun, ’Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’ sözünün ticaretimizin dinamiklerinden olan esnaf ve sanatkârlarımıza, halkımıza, İslam Âlemine ve tüm insanlığa örnek teşkil etmesini diliyorum. Mevlana hoşgörüde de iyilik timsali bir düşünürümüzdür. Yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek, ‘Ne olursan ol yine gel’ sözleriyle tüm insanlığa seslenen Hz. Mevlana, bu sözleriyle bugün hala gönüllerimizi fethederken insanlığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, gönüllerin sultanı Hz. Mevlana Celaleddini Rumi’yi Vuslatının 747. Yılı vesilesiyle bir kez daha rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum.”

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