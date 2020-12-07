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Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak

DHA

Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak


Hasan DÖNMEZ-Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 'Hz. Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', pandemi nedeniyle kısıtlamalarla başladı. Seyircisiz 2 gün gerçekleşecek törenler 'İhsan Vakti' temasıyla yapılacak.
Bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde 30 Eylül 1207 yılında dünyaya gelen Mevlâna, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti.  Mevlâna, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlâna´nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlâna´nın ölüm yıl dönümlerinde, 07-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftada yapılan ve 'Vuslat (Sevgiliye kavuşma) Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' olarak adlandırılan etkinlikler, halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak da anılmaktadır.
Ancak bu yıl düzenlenecek olan Hazret-i Mevlâna´nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, pandemi önlemleri kapsamında 07 ve 17 Aralık tarihleri olmak üzere farklı 2 gün de gerçekleşecek. Şems-i Tebrizi'nin türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayan ilk törenlere, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru´nun katıldı. Şems-i Tebrizi türbe ziyaretinin ardından Mevlana Müzesi´ne geçildi ve burada Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu.
Törenler, bu akşam ve 17 Aralık akşamı 1 saatle sınırlı olmak üzere seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Program, tüm televizyonlardan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Muhammet Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-07 16:28:06

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