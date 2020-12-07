Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Dalyan Mahallesi, Hal İçindeki gıda pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı dükkanlarının bitişiğindeki alanda henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğrayan U. S. (26) ayağına isabet eden bir kurşunla yaralandı. Yaralanan şahıs, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından yapılan incelemede boş kovana rastlanılmadı. Yaralı şahısın verdiği bilgiler doğrultusunda saldırganın ismini tespit eden polis firari şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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