Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak (2)

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İLK DEFA SEYİRCİSİZ DÜZENLENDİ

Konya'da 'Hz. Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez kısıtlamalarla başladı. Kısıtlamalar nedeniyle 2 günle sınırlandırılan anma etkinliklerinin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu sema gösterisi düzenledi. Seyircisiz düzenlenen anma programı televizyonlar ve sosyal mecralardan canlı yayınlandı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Muhammet Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-07 21:02:53



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