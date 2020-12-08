Hüyük, İç Anadolu’da organik çilek üretiminin üssü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüyük, İç Anadolu’da organik çilek üretiminin üssü oldu

İHA

Hüyük, İç Anadolu’da organik çilek üretiminin üssü oldu

Konya’nın Hüyük ilçesinin İç Anadolu’da çilek üretiminin üssü haline geldiği bu yıl, hasat sezonunun son bulmasıyla yetiştiricisinin yüzünün güldüğü bildirildi.
Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Konya’da son yıllarda çilek üretiminin önemli bir adresi haline gelen Hüyük yöresinde, pandemi döneminin de etkisiyle ürünün kilosu 8 ila10 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu, hasadının son aylarında ise bu rakamların 14 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Hüyük’te çilek üretimi yapılan ekim alanlarının giderek artış gösterdiğini vurgulayan Şahin, bu yıl 8 bin 600 dekarlık alandaki üretim miktarının 40 bin tona yaklaştığını belirtti. Geçen yıl ilçede 7 bin dekar olan çilek üretim sahasının önümüzdeki yıl da 10 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini vurgulayan Şahin, bu hedefin tutturulması durumunda üretim miktarının da 50 bin tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Şahin, bölgede kapalı sulama sistemlerine yavaş yavaş geçişle birlikte, sağlanan desteklemeler ve insanların kendi imkanlarını da devreye koymasıyla birlikte çilek üretiminde son dönemde memnuniyet verici belli bir noktaya gelindiğine dikkat çekti.
Üretilen çileğin iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da gönderildiğini vurgulayan Şahin, Avrupa ülkelerinden sonra bu yıl Japonya’ya da çilek gönderildiğini dile getirerek, “Bir çilek üreticimiz 5 dekarla başladı, şimdi 20 dekara çıkardı. Bu yıl Japonya’ya çilek gönderdi. Avrupa ülkelerine zaten gönderiyoruz” dedi.

Çilek üretimi, yörede çapaya gidenler için de umut oldu
Hüyük ilçesinde çilek üretimine başlanılması ile birlikte çiftçinin yüzünün güldüğünü, ilçe dışına pancar çapasına giden bazı dış mahallelerde yaşayan insanların da bu ürünle tanışmasının ardından çilek yetiştirerek kendi topraklarında doymaya başladığının da altını çizen Şahin, “Hüyük ilçemizin eskiden beldeleri, şimdi mahalleleri olan yerleşim yerlerinde bu İlmen başta olmak üzere Çamlıca, Suludere ve diğer köylerimizden başka beldelere, Cihanbeyli başta olmak üzere hatta Yozgat iline kadar çapaya giderlerdi. Yani rızkını temin etmek için. Çünkü başka geliri yoktu. Ama bu çilek üretimi ilçemizde tutmaya başlayınca, diğer yerleşim yerlerinde de yaygınlaştıktan sonra insanlarımız artık dışarıya gitmez oldu. Kendi toprağında, kendi evinin bahçesinde veya evine 500 metre mesafedeki bahçesinde bu işi yapar, hemen tarlarının kenarında da kasalayıp oradan da satar oldu. Dolayısıyla, çilek üretimi bölgemizde tuttu, bunun daha da yaygınlaştırılması ve sahip çıkılması lazım. Bölgemizde çilek üreticimize yapılan desteklerin bu anlamda daha da artırılmasını bekliyor üreticimiz” şeklinde konuştu.

Hüyük çileği, güçlü aroması ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor
Şahin, Hüyük çileğini diğer üretildiği yerlerden ayırt eden en önemli özelliğinin aroması olduğunu da vurgularken, bölgedeki coğrafi, iklimsel şartlar ve toprak yapısının, özellikle göl esintisinin kiraz, elma ve diğer meyvelerde olduğu gibi çileği de daha lezzetli ve kaliteli, dayanıklı hale getirdiğinin de altını çizerken, “Bölgemizdeki bu atmosfer çileğimizin aromasını güçlendiriyor. Bizim bölgenin çileğini ısırdığınızda gırtlağınızda bir aroma yanması hissedersiniz. İşte, bu çileğimizin aromasının gücünü gösterir. Bir de çilek narin bir ürün olmasına rağmen bölgede yetiştirilen ürünlerimiz de yola dayanıklıdır. Böyle bir imkanımız var bölgede. Yeter ki, bölgemizde yaşayan insanlarımızın tarlasına kapalı suyu getirelim, çilek malzemelerini de verip destekleyelim. Hani bir laf var, ‘her gün balık tutup vermeyelim ama balık tutmayı öğretelim’, çiftçi öğrendi, çiftçinin istediği nedir olta takımı, olta takımı da işte tarımla ilgili kurumlarımız bunun desteğini artırarak devam ettirmeli, isteğimiz budur ”ifadelerini kullandı.

Hüyük çileği, sahillerdeki otellerin de gözde meyvesi
Şahin, Hüyük’te Mayıs ayının son haftalarında başlayan çilek üretiminin kar yağışının olduğu mevsime kadar sürdüğünü de vurgularken, ürünün son zamanlarda Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren otel ve turistik işletmelerin de gözde bir meyvesi haline geldiğini aktararak, “Kasım ayının 15’inde çiftçimiz son çileğini alıyor ama Aralık’ın sonuna kadar bu süre uzatılabilir. Bu 1 buçuk aylık dönemde de turizmle iştigal eden firmalar bölgemizde çilek arayışı içerisine giriyorlar. Niye? Çünkü bölgemizin çileğinin sunumu güzel, yüz güldüren bir ürün olduğundan Arabistan’dan bile geldiler, otellerine buradan çilek götürdüler. Antalya bölgesinde oteller şu an tarla sahipleriyle anlaşıp, ‘kimseye satma” diyerek bağlantı kurmaya çalışıyor. Biz bunu daha da geliştirebiliriz. Bunu nasıl yaparız, çileği serada da yetiştirerek, örtü altına alarak. Şu anda bahçelerimizde üşüse de hala yetişen çileği görebiliyoruz. Ama sera altında kalanlar kurtardı. Sera sayımız çok az, 10 tane kurulumu yapıldı ama vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurdukları seralar da var. Hızla çilek üretiminde de seraya geçilmesi lazım bu mevsimde de çileği alabilmemiz için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Op. Dr. Baran: “Geç doğum kanser riskini artırıyor”
YEREL HABERLER Op. Dr. Baran: “Geç doğum kanser riskini artırıyor”
Karatay Belediyesi’nin “Yeşil Seferberliği” 2021 yılında da sürecek
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi’nin “Yeşil Seferberliği” 2021 ...
Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı
YEREL HABERLER Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı
Beyşehir’de yasa dışı avlanmaya ceza
YEREL HABERLER Beyşehir’de yasa dışı avlanmaya ceza
Konya’da midibüs devrildi: 12 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da midibüs devrildi: 12 yaralı
'Skuter', yasalaşıyor; saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
YEREL HABERLER 'Skuter', yasalaşıyor; saatte 25 kilometre hız sınırı ...
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak ...
Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak (2)
YEREL HABERLER Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak (2)
Sazlık alandaki toprak yanması ve duman yerinde incelendi
YEREL HABERLER Sazlık alandaki toprak yanması ve duman yerinde ...
Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
YEREL HABERLER Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak
YEREL HABERLER Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ...
Selçuklu'da hedefe ulaşıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da hedefe ulaşıldı
Sobadan zehirlenen üç arkadaş defnedildi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen üç arkadaş defnedildi
İnşaat boşluğunda ölü bulundu
YEREL HABERLER İnşaat boşluğunda ölü bulundu
Meram'a yeni cadde
YEREL HABERLER Meram'a yeni cadde
Konya Şeker mısır üreticisinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Konya Şeker mısır üreticisinin yüzünü güldürüyor
Başkan Karabacak’tan Vuslat Yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karabacak’tan Vuslat Yıldönümü mesajı
Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
YEREL HABERLER Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
Soba kullanımına dikkat
YEREL HABERLER Soba kullanımına dikkat
Prof. Dr. Dikeç: “Üretimi korumaya yönelik tedbirler ekonomik büyümeyi olumlu etkiledi”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dikeç: “Üretimi korumaya yönelik tedbirler ...
Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/Ek fotoğraf
Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X