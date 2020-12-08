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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinden pandemi döneminde çocuklar için anlamlı yarışma

İHA

Selçuklu Belediyesinden pandemi döneminde çocuklar için anlamlı yarışma

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi "Hayat Resim Defterine Sığar" konulu resim yarışması ile çocukların hayal dünyasını resim defterine aktarmasına katkı sağlıyor.
Selçuklu Belediyesi korona virüs döneminde evde kalan çocukların ekran başında geçirdiği zamanı azaltmak, onların resim yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olarak hayal güçlerinin zenginleştirmesi amacıyla anlamlı bir yarışma düzenliyor. Başvuruları internet üzerinden online olarak gerçekleştirilen "Hayat Resim Defterine Sığar" konulu resim yarışmasına son başvuru tarihi 10 Aralık Perşembe.
İlkokul, ortaokul ve dengi resmi ve özel okullarda eğitim gören bütün öğrencilerin katılabileceği yarışma için başvurular, https://etkinlik.selcuklu.bel.tr/tr/ adresinden gerçekleştirilebiliyor. Yarışmaya başvuru yapan tüm katılımcıların resim malzemelerinin temini Selçuklu Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanıyor. İlkokul ve ortaokul kategorisinde gerçekleştirilecek yarışma, “Kahraman sağlık çalışanları'', ''Hastalık bizi yenemez'', ''Evdeki yaşam'', ''Doğaya duyulan özlem'', ''Çocukların Belediyesi'' ve ''Selçuklu'da Yaşam'' temalarından oluşuyor. Yarışmaya katılanların seçtikleri bir tema üzerinden yaptıkları resimleri 15 Mart30 Mart 2020 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekiyor.
Selçuklu Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacıları çeşitli hediyeler ile ödüllendirecek. İlkokul ve ortaokul düzeyinde birinci olan yarışmacılar fotoğraf makinesi, ikinci olanlar tablet, üçüncü olanlar ise akıllı saat ile ödüllendirecek.

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