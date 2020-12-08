Köpeği kurtaran temizlik görevlisi: "İnsanlık namına çıkardım"

Konya'da bir köpeği düştüğü çöp konteynerinden çıkaran temizlik görevlisi takdir topladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un teşekkür ederek hediye verdiği temizlik görevlisi Osman Küçükkabasakal, "İnsanlık namına kurtardım" dedi.

Merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi Kozağaç Kavşağı yakınında 3 metre derinliğindeki çöp konteynerine düşen köpeği fark eden temizlik görevlisi Osman Küçükkabasakal (42) konteynerin içine girerek kucakladığı hayvanı dışarı çıkardı. Çalışma arkadaşı Cengiz Yaşar'ın (29) kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, temizlik görevlisinin hareketi takdir topladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, temizlik görevlilerini makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Bir süre sohbet ettiği belediye çalışanlarına çeşitli hediyeler veren Başkan Kavuş, görüntüleri izleyince hem gururlandığını hem de duygulandığını ifade ederek, "Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın bir köpeği derin bir çöp kutusunun içine girip, çöp yığınlarının arasından hayvanı kurtarması, bunu görevi olarak değil insanı duygularla yapması bizleri de duygulandırdı. Bu hareket Anadolu insanının, Konya insanının hayvanlara bakış açısını ortaya koyan davranıştır. Bu davranışlarından dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hareket arkadaşlarımızın ortaya koyduğu faziletli bir harekettir. Bütün insanlığa ve çalışanlarımıza örnek olmasını diliyorum" dedi.

Temizlik görevlisi Osman Küçükkabasakal, insaniyet namına hayvanı kurtardığını dile getirdi. Çöp konteynerini araca boşaltmadan önce içini kontrol etmek istediğinde köpeği gördüğünü kaydeden temizlik işçisi Küçükkabasakal, "Hayvan galiba açtı, konteynırın içine düşmüş. Biz de kendi imkanlarımızla çıkardık. Büyükte bir köpekti, zarar vermeyeceğini anlayınca konteynıra inerek insanlık namına çıkardım" diye konuştu.

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