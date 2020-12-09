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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek öldü

DHA

Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek öldü


 Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA´da sokak köpeğinin 10 yavru doğurduğu kulübe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. 9 yavru köpek öldü, anne ile bir yavrusu kurtuldu.  Anne köpek ile yavrusunu besleyen hayvansever Fadim Göbel, ''Köpeğimiz doğum yapacağı için kulübe yaptık. Kulübe içerisindeki 10 yavru köpekle yakıldı. Biri kurtuldu, 9'u yanarak can verdi" dedi. 
Karatay ilçesindeki hayvanseverler,  Aslım Caddesi üzerinde bulunan boş araziye hamile bir köpek için kulübe yaptı. Geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek getiren hayvansever Fadim Göbel, kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti. Hemen kulübeyi konrol eden Göbel, doğum yapan köpeğin 10 yavrusundan 9'unun yanarak öldüğünü gördü.  
10 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvanları beslediğini anlatan Göbel, "Köpeğimiz doğum yapacağı için buraya bir kulübe yaptık. Kulübe 10 yavru köpekle beraber yakıldı. 10 bebekten bir tanesi kurtuldu, 9 tanesi yanarak can verdi. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi. Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?" dedi.
ANNE VE YAVRU KÖPEĞİN DURUMU İYİ
Anne köpek ile yavrusunda küçük çapta yanık olduğunu söyleyen Fadim Göbel, "Annenin iki arka patisinde ve sırtında yanık izleri var. Dün elimden geldiğince müdahale etmeye çalıştım ama anne o kadar çok korkmuştu ki maalesef yaklaştrmıyor. Diğer bebeği ben temizledim zaten. Şu anda durumları iyi. Bir an evvel onlara kulübe yapıp, buraya bırakacağım" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-09 10:39:58

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