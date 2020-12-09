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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Uluırmak Evlerinde kura heyecanı yaşandı

İHA

Meram Uluırmak Evlerinde kura heyecanı yaşandı

Konya’nın merkez Meram ilçesinde Aymanas ve Aksinne Evlerinden sonra üçüncü anahtar sevinci de Uluırmak Konut Yapı Kooperatifinde yaşandı.
Uluırmak Evlerinin biten iki bloğunda bulunan 180 daire ve 37 dükkan için kuralar pandemi riskinden dolayı dijital ortamda canlı yayın ile gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, noter huzurunda gerçekleştirilen kura heyecanına Uluırmak Evlerinden yaptığı açıklama ile ortak oldu. Pandemi riskinden dolayı kura çekimlerinin dijital ortamda canlı yayınla yapıldığını söyleyen Başkan Kavuş, “Böylelikle hem hemşehrilerimizi dairelerine bir an önce kavuşturmuş hem de salgın tehlikesinden uzak tutmuş olduk. Bu hassasiyetimiz başta kura çekimini takip eden vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden takdir topladı” dedi.

“En az evlerine kavuşan hemşehrilerim kadar mutluyum”
Havaların iyiden iyiye soğumaya başladığı şu günlerde hemşehrilerinin içini ısıtacak güzel haberler vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, son 40 gün içinde Aymanas ve Aksinne Evlerinden sonra şimdi de Uluırmak Evlerinde teslim heyecanı yaşandığına vurgu yaptı. Uluırmak Evlerinin temelinin 2019 yılı başında atıldığını, inşaatına da 2019 Mayıs ayında başlandığını hatırlatan Başkan Kavuş, “O günden bu yana geçen bir buçuk yılda ilk etap tamamlanarak 180 daire teslim ediliyor. Bu sürede kooperatif mantığından çok, yap sat mantığı ile çalışıldı. Kullanılan malzemelerden işçilik kalitesine ve modern çizgisine kadar her yönüyle şehrin en güzel sitelerinden birisi burası. Öte yandan Uluırmak Evleri, Konya’nın en büyük kooperatiflerinden. Toplamda bin 600 dairesi var. Tamamlandığında şehrin en güzel bölgelerinden biri olacak. Kooperatif yönetimi üyelerine bugün bir sürpriz de yapmış, sitenin bisiklet ve yürüyüş yolu ile otoparkını da tamamlamış. Bugün en az evlerine kavuşan hemşehrilerim kadar mutluyum. Hayırlı mübarek olsun” şeklinde konuştu.

“Kurada çıkmayanlar da en yakın zamanda dairelerine kavuşacaklar”
Bugün çekilen kura ile birlikte 40 gün içinde Meram’da 444 daire ve 37 dükkanın hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Kavuş, “Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza ilaveten yaşanan pandeminin ekonomiye olan yansımaları düşünüldüğünde bir buçuk yıl içinde bu dairelerin teslim edilmiş olması önemli bir başarı. Bir kooperatif mantığından çok, özel sektör yapsat anlayışı ile çalışarak hak sahiplerine evleri teslim edildi, edilmeye de devam edecek inşallah. Biz de tüm bu başarılara şahitlik ediyoruz. Başkanlık dönemimden önce söz vermiştim; ‘İnşaatların yapımını ve hesaplarını yakından takip edeceğim’ diye. Her ay inşaatları düzenli olarak inceleyip, hesapları denetledim. Hemşehrilerimin gönlü rahat olsun. Çok güzel yuvalar onları bekliyor. Kurada çıkmayanlarda çok beklemeden evlerine kavuşacak inşallah. Biz de onların çaylarını içmeye geleceğiz. Allah, evlerine kavuşan hemşehrilerimin birliklerini, dirliklerini, huzur ve mutluluklarını artırsın. Bu yuvalarda sağlık içinde yaşamayı nasip etsin” diye konuştu.

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