Başkan Altay, Alaaddin cephe düzenleme çalışmalarını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alaaddin Tepesi çevresindeki binalarda ikinci etabı başlayan dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi. Başkan Altay, Konya’ya ve tarihi dokuya yakışır, şehre gelen ziyaretçilerin Konya’yı hissedebilecekleri bir cephe çalışması yürüttüklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alaaddin Tepesi çevresinde tarihi dokuya uygun yürütülen dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarında incelemelerde bulundu. İnce Minareli Medrese ile Kültürpark arasındaki ilk etap projesinin tamamlandığını ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, şimdi de İnce Minareli Medrese ile Kibrit Apartmanı arasındaki ikinci etaba başladıklarını belirterek, “Şu anda iskele kurulumu ve cephedeki söküm işlemlerine devam ediyoruz. Özellikle Alaaddin Caddesi’nde Konya’ya, tarihi dokuya yakışır, gelen ziyaretçilerimizin Konya’yı hissedebilecekleri bir cephe çalışması yürütüyoruz. Mal sahiplerimize ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde süreci yürütmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi de aslında bir fırsat oldu. Özellikle hafta sonunda dükkanlar kapalı ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah üçüncü etapta da Koyuncu Pasajı’ndan başlayıp eski belediyenin bulunduğu alana kadar işlemleri tamamlayarak 2021 yılı Eylül ayındaki İslam Oyunları’ndan önce Alaaddin Cephesi’ndeki sağlıklaştırma projelerimizi tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlbank ile birlikte yürütüldüğünü anımsatan Başkan Altay, Konya’nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi.

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