'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Konya'nın Ereğli ilçesinde 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Batı Elagözlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası avukat Baycan Şahin'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla açtıkları evde avukatın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin sonrasında belirlenecek.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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