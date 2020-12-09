Konya’da 4 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Konya’da yaralama, hırsızlık, cinsel istismar gibi 3 ayrı suçtan aranan ve firari olan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık, çocuğa cinsel istismar ve yaralama suçlardan aranması bulunan ve firari olan zanlı Erhan K.’yı (38) yakalamak için İl Jandarma Komutanlığın ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren jandarma Erhan K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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