Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek öldü (2)



GEÇİCİ OLARAK YAPILAN KULÜBE DE YIKILMIŞ

Konya'da kulübenin yakılmasıyla 9 yavru köpeğin telef olmasının ardından hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Geriye 1 yavru ve 1 anne köpeğin kaldığı bölgeyi tekrar kontrol eden Fadim Gökbel, anne ve yavrusunun soğuktan etkilenmemesi için bölgeye atılan malzemelerle geçici olarak yaptıkları kulübenin de yıkıldığını gördü.

Olayın yaşandığı bölgede yeni molozlar ve yeni yakılan ateşin olduğunu belirten Fadim Göbel, "Bu bölgede hayvanların yanarak can vermediği kalmıştı. Tecavüz, silahla yaralama olayları vardı. Birçok şeye şahit oluyorduk " dedi.

'ANNE ARTIK YANIMIZA GELMİYOR'

Göbel, "Maalesef pazartesi günü yaşamış olduğu bu olaydan annede çok büyük travmalar oluştu. Anne artık yanımıza gelmiyor, biz bu bölgeye geldiğimiz zaman bebeğini terk edip gidiyor ve sadece yanmayla kalmadı tekrar yaptığımız kulübeler yıkılmaya devam etti. Molozlar dökülmeye devam etti fakat neden sadece bu bölge. Burası çok büyük bir arazi neden sadece yapılan kulübenin üst tarafı" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCIHasan DÖNMEZ

2020-12-09 17:36:53



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