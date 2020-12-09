Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik polisinin yaptığı torbacı operasyonunda, gözaltına alınan ve uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satmaktan 1 kişi tutuklandı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik başlattığı çalışmada, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen araç ve adreslerde, toplamda 32.17 gram eroin, 2.61 gram esrar, 9 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan 1 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.