Konya'da yoğun sis etkili oldu

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olmasıyla sadece kısıtlamadan muaf olan sürücüler sisten etkilendi.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece yarısı etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokakların boş olması olası kazaların önüne geçti. DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-10 02:03:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.