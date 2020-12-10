Konyaspor'da 3 pozitif vaka tespit edildi

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Konyaspor'da 3 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, her hafta rutin olarak yapılan Covid19 testleri neticesinde, 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi. 3 kişinin tedavi, takip ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.

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