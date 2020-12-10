Karatay'dan gençler için çifte protokol

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, gençlerin iyi yetiştirmelerine imkân sunmak amacıyla önemli iki projeye imza atıyor.

Karatay Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu proje kapsamında, Celalettin Karatay Gençlik Merkezi ve Sarıyakup Mahallesi’nde belediyeye ait bina, iç tefrişatı, gerekli tüm düzenlemesi gerçekleştirilerek Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsis edilecek. İçerisinde kitap kafenin yanı sıra inavasyon atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, akıl ve zeka atölyesi, cep sineması, gibi birçok alanın bulunduğu gençlik merkezi eğitim, kültür ve sosyal anlamdaki her türlü ihtiyacı karşılayacak. Mahalle Genç Ofisi ile de gençlerin kültürel, eğitim ve sosyal faaliyetlere katılarak çok daha fazla sosyalleşmesi hedefleniyor.



“Belediyelerimiz gençlerimizin iyi yetişmesi adına önemli projeler üretiyor”

Konya Valiliği’nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya’da gençliğe yönelik birçok güzel projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Vali Özkan, Karatay Belediyesi’ne ait iki önemli binanın tefrişatının yapılarak Konya’nın en büyük gençlik merkezi ve Konya’nın ilk “Mahalle Genç Ofisi” olarak hizmet vermesi dolayısıyla Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Konya’ya hizmet adına herkesin elini taşın altına koyduğuna vurgu yaparak, “Valimizin koordinesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler olarak bugüne kadar birçok ortak projeye imza atıyoruz. Gerek valiliğimiz, gerek kamu kurum ile kuruluşlarımız gerekse de belediyelerimiz arasında gerçekten de çok güzel bir uyum var. Şehrimizde bir ahenk var. Bugün imzaladığımız protokol de bunun bir yansıması. Bizler de Karatay Belediyesi olarak spor, sağlık, eğitim, kültür ve sosyal alanda önemli projeler hayata geçiriyoruz ama gençlerimize, eğitime yönelik projelerimizi ayrı bir önemsiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karatayımız, hemşehrilerimiz ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Valiliği koordinesinde hayata geçecek projelerin iş birliği protokolünü imzaladı.

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