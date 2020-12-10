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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi hamamdaki restorasyonda sona gelindi

İHA

Tarihi hamamdaki restorasyonda sona gelindi

Konya’nın Akşehir ilçesinin önemli tarihi yapılardan biri olan, mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait ve eskiden harabe durumdaki tescilli Yukarı (Gavur) Hamam’ın restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.
Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak hamamın restorasyonun yüzde 80’i tamamlandı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Şehrimizin önemli tarihi yapılarından Çimenli Mahallemizde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait tescilli Yukarı (Gavur) Hamam restorasyonunun yüzde 80’i tamamlanmış durumdadır. Akşehir Belediyesi, Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası eş finansmanıyla finanse edilmekte olan restorasyon çalışması sonrasında hamam özelliğini kaybetmeden restoran işlevi verilerek kullanıma açılacak olan bu tarihi yapımız, Akşehirimize ve turizmine önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum” dedi.
Tarihi hamamın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 15.11.1985 tarih ve 1569 sayılı karar ile tescillenmiş olduğunu belirten Başkan Akkaya, “Mehmet Edib b. Mustafa Derviş, 1779 yılında yaptığı hac yolculuğu sırasında yaptığı izlenimlerini Nehcetül Menazil adlı eserde toplamıştır. Tarihi hamamdan bu eserde de söz edilmektedir. 02.07.1968 tarihli eski eser fişinde kitabesinin olduğunu ve hamamın Ermeni Cemaati tarafından 1895 yılında Mıgırdıç Kalfa’ya inşa ettirildiği yazmaktadır. Dış havuzun ve hamamın ısıtma sisteminin, yüksek mimarisi ile tipik hamamlardan ayırt edici özellikleri bulunmaktadır” diye konuştu.

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