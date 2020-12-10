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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da ilkokulların duvarları çizimlerle süsleniyor

İHA

Konya'da ilkokulların duvarları çizimlerle süsleniyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan ilkokulların iç ve dış cephe duvarları, ünlü karikatürist Mehmet Duru tarafından yapılan çizimlerle süslendi.
Hüyük ilçesinde bulunan eğitim kurumlarına ait binaların iç ve dış cephe duvarları, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında farklı çizimlerle donatıldı. İlçeye gelerek 10 gündür 4 farklı okulda mesai yapan karikatürist Mehmet Duru, pandemi sürecinde kapalı olan Hüyük merkez ve bağlı dış mahallelerinde bulunan ilkokul hizmet binalarının iç ve dış duvarlarına grafiti çizimleri yaptı.
Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, yaptığı açıklamada, “Fırçasının ustalığını okullarımızın duvarlarında gözler önüne seren değerli karikatürist Mehmet Duru ile bu çalışmalara destek olarak okullarımızın duvarlarının çehresinin güzelleştirilmesine katkılar sunan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, canlı ve neşeli bir ortamın çocukların davranışları ve vücut sağlığı üzerinde olumlu etki bırakacağı düşüncesinden yola çıkarak karikatürist Mehmet Duru’yu 10 gün süre ile ilçelerinde misafir ettiklerini belirterek, “Günlerinin büyük bölümünü bu okul binalarında geçiren öğrencilerimizin okula bakış açısını değiştirerek, kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlamak amacıyla, korona virüs önlemleri kapsamında şu anda kapalı durumda olan ilkokulların iç ve dış duvarlarında grafiti çalışması yaptırdık. Öğrencilerimize online eğitimlerinin sona erip yeniden okul binalarına dönüş yaptıklarında güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Eminiz ki, geleceğimiz olan çocuklarımız okullarına döndüklerinde eğitim yuvalarını daha çok sevip beğenecekler” ifadelerini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal’ın da zaman zaman karikatürist Mehmet Duru ile birklikte eline fırçayı alıp grafiti çizimlerine katkı yaptığı çalışmalar çerçevesinde, yöredeki 4 okulda bu faaliyetin gerçekleştirildiği belirtildi. Orman yangınlarına karşı ateşle oynanmaması gerektiğine yönelik mesajlar veren çizimlerin yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, Atatürk ve Türk bayrağı, matematik ve sayılar, Türk halk ozanı Yunus Emre, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy okullarda yapılan çizimlerle duvarlara resmedildi.

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