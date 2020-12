“Yılın Havacısı” ödülü KTO Karatay Üniversitesi’nin oldu

Her yıl, Antalya Bilim Üniversitesi ile ELBA Havacılık Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yılın Havacısı 2020” havacılık ödüllerinin sahipleri açıklandı. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bu yılın ödül teması olan “Havacılık Eğitimi” dalında “Yılın Havacısı" seçilerek farkını ödülle taçlandırdı.

Havacılık etkinliklerinde önemli bir yeri olan ve her yıl farklı bir tema ile geleneksel hale gelen “Yılın Havacılık Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buldu. Etkinlik bu yıl pandemi nedeniyle kısmen kesintiye uğrasa da 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nde ödül alan kurum ve kişiler açıklandı. KTO Karatay Üniversitesi, yaptığı başarılı çalışmalarla “Havacılık Eğitimi” temalı “Yılın Havacısı” seçildi.

Her yıl, ulusal ve uluslararası havacılık sektörünün büyük ilgi gösterdiği Havacılık Eğitimi temalı ödül töreninde bu yıl üç alanda ödül verildi. Bu yılın “Havacılık Eğitimi” temalı “En İyi Havacısı” ödülü ise KTO Karatay Üniversitesi’nin oldu. 2020 yılı teması olarak belirlenen Havacılık Eğitimi başlığındaki ödül yaptığı yenilikçi çalışmalar ve yatırımlar nedeniyle KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü adına Rektör Prof. Dr. Bayram Sade’ye verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.