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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına ateş edildi (2)

DHA

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına ateş edildi (2)


AKSARAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Aksaray Valiliği'nce Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı´nın makam aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlendiği düşünülen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. 
Valiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "10.12.2020 tarihinde saat 19:30 sıralarında Nevşehir İlinden, Aksaray İline gelirken Aksaray İl sınırları içinde meskûn mahal dışında, Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı`nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet ettiği tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Aracın ön camında kısmi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu bütün ayrıntılarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kolluk kuvvetlerimizle birlikte soruşturulmaktadır. Herhangi bir gelişme olması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.  Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2020-12-11 17:50:26

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