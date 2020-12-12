Konya'da sokaklar boş kaldı

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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı. Kısıtlamanın ilk gününde vatandaşların yasağa uyduğu gözlendi. Kent genelinde polis ekipleri de kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Muhammet Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-12 15:13:04



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