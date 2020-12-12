Akşehir’de sahte deterjan ve şampuan operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde, çeşitli markalara ait iki bin 150 kilogram sahte deterjan ve 251 adet şampuan ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında G.Ö.’nün sahte deterjan ve şampuan sattığının tespit edilmesi üzerine şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 30 adet 10 kilogramlık çeşitli markalara ait sahte toz deterjan ele geçirildi. Şüphelinin deterjanları T.K.’den aldığını söylemesi üzerine şahsın işyeri ve evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 185 adet 10 kilogramlık sahte deterjan ve 251 adet sahte şampuan ele geçirildi. Toplam iki bin 150 kilogram sahte deterjan ve şampuanlara el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.