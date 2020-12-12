Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)

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TUTUKLANDILAR

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde ele geçen 4 kilo 36 gram eroin ile ilgili gözaltına alınan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33) sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-12 16:42:10



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