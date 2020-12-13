CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına disiplin soruşturması



KONYA, (DHA)CHP Genel Başkanlığı, partisinin Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın, kendisine ait hukuk bürosuna gelen parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili genel merkeze ulaştırılan mektup üzerine disiplin soruşturması başlattı. İl Başkanı Barış Bektaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Çocuksu ve alçakla yapılan bu iftira çamurunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de şahsıma yapışmayanın bilinmesini isterim. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkıp, müfterilerin utancına şahit olacağım inancını taşımanın huzuru içindeyim'' dedi.

CHP Genel Başkanlığı'na, babası da parti üyesi olan B.I., İl Başkanı Barış Bektaş'ın kendi hukuk bürosunda taciz ettiğini öne sürdüğü mektup gönderdi. B.I., mektubunda ramazan ayının son günlerinde İl Başkanı Barış Bektaş'ın kendisini arayıp, babasının başvurduğu yardım çekini alması için ve burs konusunu konuşmak için bürosuna davet ettiğini belirtti. B.I., bir arkadaşıyla gittiği hukuk bürosunda Bektaş'ın, güzel olduğunu, akşamları bir yere takılıp, takılmadığını, erkek arkadaşı olup, olmadığını yönünde sorular sorduğunu, bu konulardan rahatsız olup kalkması üzerine saçını okşadığını öne sürdü. Mektuptaki taciz iddiası üzerine CHP Genel Başkanlığı disiplin soruşturması başlattı.

Bektaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Demokratik yollarla sonuç almayacaklarını bilenler, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir'' dedi.

2018 yılından itibaren il başkanlığı yaptığını hatırlatan Bektaş, ''Çocuksu ve alçakla yapılan bu iftira çamurunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de şahsıma yapışmayanın bilinmesini isterim. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkıp, müfterilerin utancına şahit olacağım inancını taşımanın huzuru içindeyim'' ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2020-12-13 02:02:31



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