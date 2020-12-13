Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya açıldık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya açıldık”

İHA

Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya açıldık”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni yılda da özgün ve çok daha güçlü projelerle şehrin kültür hayatına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Konya’nın kültür hafızasına katkı sunmayı sürdüren Karatay Belediyesi, 9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni Şiir Seçkisi, Konya’da Ahilik; Ahi Yapıları, Mihrimah; Kadim Medeniyetin Manevi Temelleri, Selçuklu Emiri Celalettin Karatay ve Vakıf Eserleri ile Âlem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler’in yanı sıra 1995 yılından beri düzenlenen Mevlana Şiir Şölenlerini kitaplaştırdı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘Dede Korkut'tan Kalan Miras; Aşık Sanatı' konulu uluslararası konferansa da katkı sunuldu. Online gerçekleşen programda Aşıklar; vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Programa Konya’dan Öksüz Ozan Ahmet Yıldırım katıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine ve vatandaşlara sürprizler yapan Karatay Belediyesi, çekiliş veya sürpriz hediyelerle vatandaşa moral verdi. Anneler Günü’ndeki sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan, anneleri için şiir veya mesajlarının olduğu videolarını Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın hesabından paylaşanlar adına annelere çiçek gönderildi. Hz. Mevlânâ ve Ailesinin Konya’ya gelişinin yıl dönümü anısına da, Hz. Mevlana’nın bir sözünü paylaşanlara çekilişle tıpkı basım Mevlevi Sancağı hediye edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya paylaşımına destek veren tüm çocuklara da denge oyunu hediye edildi.

“Şehrimizin kültürüne, sanatına ve edebiyatına hizmet etmek gurur verici”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özellikle pandemi sürecinde vatandaşların vazgeçilmez bir değeri olan kültür ve sanattan uzak kalmaması için normalleşme süreciyle birlikte birçok etkinlik yaptıklarını söyledi.
Başkan Kılca, “Medeniyetlerin kesişme noktasında, taşıyla toprağıyla harmanlanmış bu kadim ilçeye hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunun farkındayız ve şehrimizin kültürüne, sanatına ve edebiyatına hizmet etmek, bizler için gurur kaynağıdır. Çünkü biliyoruz ki, bu topraklar, taşıdığı birçok değerle dünyanın en köklü, en zengin ve en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Karatay Belediyesi olarak bizler de, mirasa kendi kültürümüzü besleyerek yaşayarak, yaşatarak ve gelecek kuşaklara aktararak geleceğe taşıyoruz” dedi.

“Pandemi döneminde kültürsanat etkinliklerimizle dünyaya açıldık”
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine rağmen kültür sanat etkinliklerini yeni normale göre kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Başkan Kılca, 2020’de olduğu gibi 2021’de de özgün ve çok daha güçlü projelerle şehrin kültür hayatına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; “2020, şüphesiz hepimiz için zor bir yıl oluyor. Bu zorlu sürece rağmen vazifemizi hakkıyla yerine getirebilmek için canla başla çalışıyoruz. Bu yeni süreçte kültür ve sanata yönelik faaliyetlere ayrı bir önem verdik. Çünkü herkesin bu dönemde morale ihtiyacı olduğunun farkındayız. Dolayısıyla da kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi ikinci plana atmadan süreç elverdiğince yapmaya gayret ettik. Mevlana Şiir Şöleni’nden Aşıklar Bayramı’na ve daha birçok içeriğe kadar çok farklı alanlarda bulunmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya çabaladık. Pandemi dönemi yeni fırsatların da kapısını araladı. Kültürsanat etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayarak ülkemizin hatta dünyanın dört bir tarafına ulaşma imkanı elde ettik. 2020’de yaptığımız kültürel ve sanatsal projelerimize 2021 yılında da devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi kültürden ve sanattan mahrum bırakmayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına disiplin soruşturması
YEREL HABERLER CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına ...
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)
YEREL HABERLER Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo ...
Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
Akşehir’de sahte deterjan ve şampuan operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de sahte deterjan ve şampuan operasyonu
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti
YEREL HABERLER Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo ...
Konya'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Konya'da sokaklar boş kaldı
Konya polisinden kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Konya polisinden kısıtlama denetimi
Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı Konya'da polisin dur ikazına uymayarak kaçan otomobilde, 4 kilo 36 gram ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin ...
Kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise: İnşallah ...
Ereğli’de asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli’de asfalt çalışmaları devam ediyor
KOSKİ'den suda peşin alım indirimi
YEREL HABERLER KOSKİ'den suda peşin alım indirimi
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına ateş edildi (2)
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına ateş edildi ...
Konya’da Aralık ayında güneşli hava keyfi
YEREL HABERLER Konya’da Aralık ayında güneşli hava keyfi
TDBB Başkanı Altay, Uluslararası 4. Issık Göl Forumu’na katıldı
YEREL HABERLER TDBB Başkanı Altay, Uluslararası 4. Issık Göl ...
'Süt kazanında banyo' için takipsizlik başvurusu
YEREL HABERLER 'Süt kazanında banyo' için takipsizlik başvurusu
Konya’da 5 bin 50 gram esrar yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da 5 bin 50 gram esrar yakalandı
Konya’da trafik denetimlerinde 3 bin 179 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Konya’da trafik denetimlerinde 3 bin 179 sürücüye ...
İttifak Holding Konyaspor'da tek hedef 3 puan
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da tek hedef 3 puan
Jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı
YEREL HABERLER Jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı
Kulübesi yakılan köpek ve yavrusuna yeni yuva
YEREL HABERLER Kulübesi yakılan köpek ve yavrusuna yeni yuva

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X