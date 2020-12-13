Kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kütüphanelerindeki kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle virüsle mücadelesini her alanda sürdüren Selçuklu Belediyesi bu konuda kitapseverleri de unutmadı. Kütüphaneye yerleştirilen ve yerli üretim olan ultraviyole ışın yayan makine sayesinde kullanıcılar alırken ve tekrar bırakırken kitapları dezenfekte ediliyor.

Merkez Süleyman Çelebi ve Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesinde iki aydır kullanımda olan Ultraviyole Kitap Temizleme Cihazı bir dakikalık bir sürede 3kitabı temizleyerek kullanıma sunuyor. Yapılan açıklamada, “Maskesiyle kütüphaneye giren okuyucumuz, sosyal mesafe kuralına uyarak kitabını seçiyor. Seçilen kitabı görevli memurumuz okuyucuya vermeden önce sterilize makinesinde dezenfekte ediliyor. Ayrıca okuyucunun getirdiği kitap da sterilize makinesinde dezenfekte edildikten sonra rafa konuluyor. Etüt salonlarımızda da çalışma masaları arasına sosyal mesafe kurallarını uygulayarak çalışma ortamını tesis ettik” denildi.

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