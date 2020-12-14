Mevlana’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında “Mevlana’ya Saygı III” karma sergisi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi web sitesinde sanatseverlerle buluştu.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrenci ve akademisyenlerinin eserlerinden oluşan sergi KTO Karatay Üniversitesi web sitesinde ziyarete açıldı. 2018 yılından beri her yıl “Hazreti Mevlânâ’ya Saygı” konsepti ile üniversite kampüsünde fiziki olarak gerçekleştirilen serginin üçüncüsü, bu yıl pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleşti. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü akademisyenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı çalışmalardan oluşarak online olarak gerçekleşen serginin küratörlüğünü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Deliduman yaptı.

Hazreti Mevlana’nın yaşadığı dönemi, eğitimi ve felsefesini içeren karma sergide birbirinden farklı yorumların yer aldığını belirten Deliduman, “Hazreti Mevlana’ya saygı kapsamında üçüncüsünü düzenlediğimiz sergimizi, bu yıl pandemi nedeni ile sanal olarak gerçekleştirdik. Sergimizi sanat ile çevresel, kültürel değerlere sahip çıkarak gelişen teknolojiyi izleyebilen, kullanabilen çağdaş ve girişimci sanat çalışmalarının ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacı ile sürdürülebilir ve teşvik edici sanat ortamı meydana getirerek sanatseverlere sunduk” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar ise, “Hazreti Mevlânâ, tüm insanlık için ortak bir değerdir. Geleneksel olarak sanatseverlerle buluşan sergimiz, bu yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşti. Sanatın sürdürülebilirliğine katkılarından dolayı resim bölümü akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine kullandı.

28 eserin yer aldığı “Mevlana’ya Saygı III” karma sergisine, birçok akademisyen, öğrenci ve sanatsever yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.