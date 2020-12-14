Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım programı kapsamında Akşehir ilçesinde yapımına başlanılan yeni otogar inşaatı devam ediyor.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni otogar inşaat alanına giderek inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip ve 12 perondan oluşacak yeni otogarın modern bir tesis olacağını söyleyen Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, “Kısa bir süre önce temeli atılan yeni otogarın inşaatının çok hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu memnuniyetle gözlemledik. Aldığımız bilgilere göre kısa bir süre içerisinde bahar aylarında inşaatın tamamlanacağını öğrendik. Yeni otogarımız Akşehir’e yeni bir hareketlilik, yeni bir ivme getirecek, Akşehir’in buna ihtiyacı vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni otogar inşaatının Büyükşehir Belediyesinin yatırım programı kapsamında devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Salih Akkaya, “10 bin metrekarelik bir alan üzerinde 2 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanına sahip bir tesis. Yaklaşık 7 Milyon liralık bir maliyet söz konusu. 12 perondan oluşuyor. Akşehirimize güzel hizmet vermesi noktasında önemli bir yatırım. Mevcut otogarımız artık işlevini yitirmişti, yer yer oturmalar vardı. Akşehir’in birinci derece deprem bölgesi olduğu düşünülürse otogarımızın yenilenmesi kaçınılmazdı ve çok acil bir konuydu. Büyükşehir yasası ile bu ulaştırma ve otogar hizmetleri büyükşehir belediyesine verildiği için, Büyükşehir Belediyemiz projesini yaptırdı, programına aldı ve şu anda inşaatımız devam ediyor. Bahar aylarında da inşallah inşaat bitecek, çevre düzenlemesi ile Akşehir Belediyemize düşen yol bölümlerinin bağlanmasıyla hizmete başlamış olacak. Yanında bulunan yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 metrekarelik bir parselimiz de belediyemize ait bir petrol alanı. Orası içinde önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Oradaki petrol alanımızla beraber ulaştırma sektöründeki otobüs firmalarımıza ve halkımıza güzel hizmetler verilmiş olacak. Ben bu vesileyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yatırımları Akşehir’le buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm Büyükşehir ve Akşehir Belediyesi personelimize ve müteahhit firmamıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.