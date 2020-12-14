Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor

İHA

Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım programı kapsamında Akşehir ilçesinde yapımına başlanılan yeni otogar inşaatı devam ediyor.
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni otogar inşaat alanına giderek inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip ve 12 perondan oluşacak yeni otogarın modern bir tesis olacağını söyleyen Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, “Kısa bir süre önce temeli atılan yeni otogarın inşaatının çok hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu memnuniyetle gözlemledik. Aldığımız bilgilere göre kısa bir süre içerisinde bahar aylarında inşaatın tamamlanacağını öğrendik. Yeni otogarımız Akşehir’e yeni bir hareketlilik, yeni bir ivme getirecek, Akşehir’in buna ihtiyacı vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yeni otogar inşaatının Büyükşehir Belediyesinin yatırım programı kapsamında devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Salih Akkaya, “10 bin metrekarelik bir alan üzerinde 2 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanına sahip bir tesis. Yaklaşık 7 Milyon liralık bir maliyet söz konusu. 12 perondan oluşuyor. Akşehirimize güzel hizmet vermesi noktasında önemli bir yatırım. Mevcut otogarımız artık işlevini yitirmişti, yer yer oturmalar vardı. Akşehir’in birinci derece deprem bölgesi olduğu düşünülürse otogarımızın yenilenmesi kaçınılmazdı ve çok acil bir konuydu. Büyükşehir yasası ile bu ulaştırma ve otogar hizmetleri büyükşehir belediyesine verildiği için, Büyükşehir Belediyemiz projesini yaptırdı, programına aldı ve şu anda inşaatımız devam ediyor. Bahar aylarında da inşallah inşaat bitecek, çevre düzenlemesi ile Akşehir Belediyemize düşen yol bölümlerinin bağlanmasıyla hizmete başlamış olacak. Yanında bulunan yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 metrekarelik bir parselimiz de belediyemize ait bir petrol alanı. Orası içinde önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Oradaki petrol alanımızla beraber ulaştırma sektöründeki otobüs firmalarımıza ve halkımıza güzel hizmetler verilmiş olacak. Ben bu vesileyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yatırımları Akşehir’le buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm Büyükşehir ve Akşehir Belediyesi personelimize ve müteahhit firmamıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Antalya karayolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Konya Antalya karayolunda kar yağışı
“Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER “Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle ...
Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında ...
Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da ...
Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ...
Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
Kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor
Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya açıldık”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya ...
CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına disiplin soruşturması
YEREL HABERLER CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına ...
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)
YEREL HABERLER Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo ...
Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
Akşehir’de sahte deterjan ve şampuan operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de sahte deterjan ve şampuan operasyonu
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti
YEREL HABERLER Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo ...
Konya'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Konya'da sokaklar boş kaldı
Konya polisinden kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Konya polisinden kısıtlama denetimi
Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı Konya'da polisin dur ikazına uymayarak kaçan otomobilde, 4 kilo 36 gram ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X