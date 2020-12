Karatay Belediyesi 2020’de 134 hayvanı sağlığına kavuşturdu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 134 hayvan uzman veterinerler tarafından tedavi edildi.

Konya’nın ilk ve tek hayvanat bahçesi, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 73 türde 617 hayvana ev sahipliği yapıyor. Karatay Şehir Parkı’nın yanında yer alan Karatay Hayvanat Bahçesi, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak, hayvanları yakından tanımalarına imkan sağlayan önemli bir merkez haline geldi.



“2020’de 134 hayvan tedavi edilerek doğaya bırakıldı”

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra hayvan severler, tarafından doğada yaralı halde bulunan binlerce hayvan da aynı zamanda İç Anadolu Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde deneyimli ve uzman veterinerler tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Tedavileri tamamlanan hayvanlar ise rehabilite edildikten sonra yeniden doğaya bırakılıyor. Bu kapsamda 2020’de tedavi için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen 134 hayvan sağlığına kavuştu. Tedavi sonrasında ise hayvanlar, yine uzman veterinerler tarafından rehabilitasyon sürecine sokularak eski yaşamlarına daha hızlı adapte olmaları sağlanmış oluyor. Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanlar, doğada hayatta kalabilecek beceri ve yeteneğe ulaştıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.



“Karatay belediyesi sokak hayvanlarını da unutmuyor”

Öte yandan Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğada yiyecek veya su bulmakta zorlanan hayvanları için de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda da ilçenin çeşitli yerlerine Karatay Belediyesi tarafından yerleştirilen kedi, köpek ve kuş beslenme odaklarına düzenli olarak yiyecek, yem ve su bırakılıyor. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu çalışmalarla 2020 yılı içerisinde Karatay’daki 19 adet köpek, 10 adet kedi besleme istasyonu ve 200 adet kuş evine toplamda yaklaşık 40 ton köpek maması, 4 ton kedi maması bıraktı.



“Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin 73 türden 617 hayvana ev sahipliği yaptığını söyleyerek, tesisin aynı zamanda bölge için de önemli bir hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezi olduğuna dikkat çekti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Hayvanat Bahçemizi her gün yüzlerce vatandaşımız ziyaret ediyor. Özellikle çocuklarımız burada dünyanın farklı bölgelerine ait hayvanlara büyük ilgi gösteriyorlar ve doğanın büyük parçası olan hayvanları birebir görüp onlara karşı sevgi ve koruma duyguları gelişiyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak çocukların hayvanları daha yakından tanımalarına imkân sağlayan tesisimiz, hayvan severlerin doğada buldukları yaralı hayvanların tedavi edilmesi ve rehabilite olmaları için de çok önemli. Bugüne kadar binlerce hayvanı sağlığına kavuşturduktan sonra rehabilite eden ekiplerimiz, bu dostlarımızı rehabilite süreçlerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Son günlerine geldiğimiz 2020’de de bu konuda önemli gayretlerimiz oldu. Çünkü bizler, yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyor, Karatay’ımızın yaşamaktan mutluluk duyulan bir ilçe olması için elimizden geleni yapıyoruz. Her canlının önemini bilerek, bir canlının canının yanması bize olmuş kabul ederek hizmetlerimizi bu düsturla yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Hasan Kılca, kış aylarının gelmesiyle birlikte Karatay Belediyesi olarak soğuk kış şartlarında doğadaki hayvanların beslenmesine yönelik çalışmalara da hız verdiklerini kaydetti. Kılca, Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanların da soğuktan etkilenmemesi için hazırlıklara başladıkları, bu kapsamda da hayvanların barındığı kapalı alanlara iklim ve hava şartlarına uyumlu ısıtma sistemlerinin kurulduğunu sözlerine ekledi.

