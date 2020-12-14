Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor

DHA

Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor


Hasan DÖNMEZ-Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)ASELSAN´ın Konya´da kurduğu Aselsan Silah Sistemleri Sanayi fabrikası 17 Aralık´ta üretime geçiyor. Fabrikanın 500 milyon liralık stratejik bir yatırım olduğunu söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Fabrikada 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak. Fabrika, tasarım, üretim ve inovasyon merkezi olacak" dedi. 
21 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Konya sanayicilerinin yüzde 49 pay ortaklığında Aselsan ile birlikte Aselsan Konya Silah Sistemleri (KSS) A.Ş.´nin kurulmasına yönelik yetkilendirme kararıyla başlayan süreçte sona gelindi. Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık´ta açılıyor. Konuyla ilgili Konya Sanayi Odası´nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ile Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu katıldı.
`500 MİLYON LİRALIK STRATEJİK YATIRIM´
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın 17 Aralık´ta üretime geçeceğini duyuran AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Salgın dönemi tedbirleri çerçevesinde tüm toplu organizasyonlar bir süreliğine ertelendi. 17 Aralık´ta üretime başlayacak olan fabrikamızın resmi açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya´yı ilk teşriflerinde gerçekleştireceğiz. Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.´nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin birtakım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi´nde toplamda 500 milyon liralık stratejik bir yatırımın ürünü olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda ortaya çıkaracağı üretim ekosistemiyle Konya sanayisinin çekici güçlerinden birisi konumuna erişecek. 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip olan fabrikada 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak. Savunma sanayii sistem, üretim, test ve entegrasyon faaliyetlerinin yürütüleceği fabrika aynı zamanda silah ve silah sistemlerinin tasarım, üretim ve inovasyon merkezi olacak" diye konuştu. 
`ÖNCELİĞİMİZ UZAKTAN KOMUTA SİLAH SİSTEMLERİ ÜRETMEK´
Fabrika hakkında bilgi veren Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ise şunları söylerdi:
"Şirketimizin kuruluş amacı her nevi silah ve silah sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerine yönelik araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirme; söz konusu silah ve silah sistemleri ile savunma sanayi ürünlerinin üretimini tez montaj ve entegrasyonunu satış ve pazarlamasını yapmak. Amacımıza uygun olarak hedeflerimizi belirlemek dışında stratejik planımızı hazırlıyoruz. Deneme üretimlerimize de başladık, Allah kısmet ederse üretime de hazırız. Şu an için çalışan sayımız 90, 2021 için planlanan çalışan sayımız 230 olacak ve 5´inci yılın sonunda tam kapasiteye ulaşmak istiyoruz. 5´inci yılın sonunda da bin 224 takım arkadaşıyla çalışmayı hedefliyoruz. Çalışan insan kaynağımızın yüzde 60´ı Ar-Ge mühendislerden oluşacak. Katma değeri yüksek ürünler ve sistemler üretmek ana hedefimiz. Aselsan´ın güçlü yönü olan mühendislik ve tasarım kabiliyetini özel sektörü hız ve dinamiklik ile birleştiriyoruz. Önceliğimiz uzaktan komuta silah sistemleri üretme. Uzaktan komuta silah sistemlerinin üzerinde kullanılan silahlarımızın büyük bir bölümü ithal, bizim birincil önceliğimiz sistemlerde kullanacağımız silahlarımızın millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi, tasarımsal geliştirme, mühendislik ticarileştirilecek olan süreci yönetmek."DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Muhammet Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-14 14:09:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi 2020’de 134 hayvanı sağlığına kavuşturdu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi 2020’de 134 hayvanı sağlığına ...
ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretime başlıyor
YEREL HABERLER ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretime ...
Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor
Konya Antalya karayolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Konya Antalya karayolunda kar yağışı
“Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER “Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle ...
Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında ...
Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da ...
Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ...
Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
Kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor
Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya açıldık”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya ...
CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına disiplin soruşturması
YEREL HABERLER CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına ...
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)
YEREL HABERLER Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo ...
Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
Akşehir’de sahte deterjan ve şampuan operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de sahte deterjan ve şampuan operasyonu
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti
YEREL HABERLER Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo ...
Konya'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Konya'da sokaklar boş kaldı
Konya polisinden kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Konya polisinden kısıtlama denetimi
Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin çıktı Konya'da polisin dur ikazına uymayarak kaçan otomobilde, 4 kilo 36 gram ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçıp kaza yaptı, otomobilden eroin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X