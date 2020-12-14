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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TRT Uluslararası Konya Film Platoları Protokolü imzalandı

İHA

TRT Uluslararası Konya Film Platoları Protokolü imzalandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından “TRT Uluslararası Konya Film Platoları protokolü imzalandı.
TRT, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından Meram Karahüyük Mahallesinde inşa edilecek olan “TRT Uluslararası Konya Film Platoları” protokolü imzalandı. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl Konya’nın başşehir oluşunun 923. yıldönümünü kutladıklarını hatırlatarak, Anadolu’nun diriliş destanını yazan ecdadımıza layık olabilmek için önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

“Proje dünya çapında ses getirecek”
“Uluslararası Konya Film Platosu’nun şehrin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstleneceğini aktaran Başkan Altay, “TRT ile Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz plato; medeniyetimizin büyük isimlerini hem Türk izleyicisine hem de dünya seyircisine anlatacak. Dünya çapında ses getirecek bu proje için Meram İlçemiz sınırları içindeki Karahüyük Mahallemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 390 bin metrekare alan TRT’ye tahsis edildi. Platoda ilk etapta 50 dönümlük alana 13. yüzyıl Konya şehrini inşa ediyoruz. Platoda çekilecek ilk proje ise, Hazreti Mevlana’nın hayatının anlatılacağı bir dizi film olacak.” dedi.
İlk olarak Hazreti Mevlana dizi filmi çekilecek 'Bir Mevlana' filminin çekilmesinin çok uzun süredir Konya gündemde olan, üzerinde çok istişare edilen bir konu olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Elhamdülillah bugün imzasını atmak bizlere nasip oldu. Hz. Pir’in himmetiyle inşallah sadece diziyi çekmiyoruz; Konya’nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak ve başka tarihi yapımların yapılacağı çok önemli bir platonun başlangıcını yapmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Konya’nın turizmine önemli katkı sağlamış olacağız”
Plato sayesinde Konya’ya gelen ziyaretçilerin 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu Devleti Başkenti Konya’nın, gerçek yapılarının küçültülmüş hallerini, sosyal hayatını görebilme ve yaşayabilme imkanına kavuşacağı bilgisini veren Başkan Altay, “Böylece şehrimiz turizmine de önemli bir katkı sağlamış olacağız. Bu platoda yapılacak bütün filmler; Konyamızın, ülke tarihimizin ve medeniyet tasavvurumuzun aynası olacak. Bu vesileyle; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta Hanımefendiye, Konya Milletvekillerimize, Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanımız ve TRT Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Akış’a ve TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren’e şehrimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya’ya ve Meram’a büyük değer katacak”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, “Attığımız imzalarla hayat bulacak film platosu Konya’ya ve Meram’a büyük değer katacak. Gerek yatırımın mahiyeti gerekse büyüklüğü tüm Meram’ı heyecanlandırıyor. Dutlu Caddesi’nde bulunan gastronomi mekanları, Türkiye’nin ikinci en büyük Türkİslam Minyatürk Parkı, Millet Bahçesi ve bu projeyle gerçekleşecek film platosu hem şehrimiz için hem de dışarıdan gelecek yerliyabancı ziyaretçiler için çok ciddi bir turizm bölgesi olacak. Bu yatırımı Konya’ya ve Meram’a kazandıran her kuruma şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu tarihi hizmetin bir parçası olarak yatırıma omuz verecek olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz” diye konuştu.

“Film platosu Konya’ya çok yakışacak”
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkİslam tarihinde müstesna bir yere sahip olan Konya’nın; binlerce yıllık zengin birikimini genç nesillere aktarımı için çok büyük bir projeye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “Konya; özellikle ilim, kültür ve tasavvuf alanında yetiştirdiği isimler ve ürettiği değerlerle tarihimizde kendine kıymetli bir yer edinmiştir. Bu sebeple imzasını atacağımız film platosunun Konya’ya çok yakışacağına inanıyorum. Platomuzda 13. yüzyıl Konya’sı ile birlikte Asrı Saadet döneminde Mekke ve Medine şehirleri de olacaktır. Yani, Peygamber Efendimizin yaşadığı 6. ve 7. yüzyıldan itibaren 13. 14. ve 15’inci yüzyıla kadar yaşamış olan ilim, kültür ve tasavvuf insanlarının hem hayatları hem öğretilerini izleyenlerle buluşturabileceğimiz dünya çapında bir proje olacak. TRT Uluslararası Film Platoları projelerinde ilk günden itibaren bizlere çok büyük destek veren Cumhurbaşkanımıza, hem İstanbul hem Konya’daki film platolarında önümüzü açan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve uzun süredir bu projelerinin hayalini kurduğumuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a da verdiği maddi ve manevi destek için çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“Bu vizyonu ortaya koyanlara teşekkür ediyorum”
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Görsel iletişimin bu kadar yaygın olduğu bir dünyada kültürümüzü, tarihimizi, medeniyetimizi ve onun yapıcılarını küresel dünyaya bu dönemin iletişim araçlarıyla sunabilmenin vizyonunu, çabasını ve emeğini yaşıyoruz. O yüzden bu vizyonu, bu çalışmayı ortaya koyan TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren’e, İstanbul’dan sonra ikinci uluslararası film platosunu Konya’ya yapma iradesini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a Konyamıza bu eseri kazandırma iradesi ve vizyonu için teşekkür ediyorum. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş beyi de tebrik ediyorum.”

“TRT milletimizin teveccühüne ve duasına mazhar olmuş durumda”
Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Konyamız, ülkemiz ve insanımız açısından böyle bir hizmetin sunulmuş olması gerçekten çok kıymetli. Kurumlarımızın hem insani olana dokunuşu hem küresel düzeyde rekabet gücümüzü artıracak bir misyon edinmiş olması çok önemli. İmzası atılacak çalışma da bunun bir göstergesi. Kültürümüzün, tarihimizin gelecek nesillere aktarılması bütün insanların vazifesi olduğu gibi kamunun da vazifesidir. Mahalli idarelerin de klasik işlerin dışında insani olanı, kültürel olanı gelecek nesillerle buluşturulması yönündeki faaliyetlerin içinde olması çok anlamlı” dedi.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından TRT Uluslararası Konya Film Platoları protokolü imzalandı. Programa; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24. Dönem Konya Milletvekili, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar da katıldı. TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nın ilk etabının 2021 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanırken; tüm alanın kullanıma açılması ise 2023 sonu olarak hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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