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Üniversiteliler il il gezip, ürettikleri antibakteriyel sabunları çocuklara dağıtıyor

DHA

Üniversiteliler il il gezip, ürettikleri antibakteriyel sabunları çocuklara dağıtıyor


Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- İSTANBUL´da yaşayan 5 üniversite öğrencisi, endemik bitkilerden kimyasal madde içermeden hazırladıkları antibakteriyel sabunları, il il gezerek, çocuklara ücretsiz veriyor. Sabun kalıplarının içine oyuncak saklayan üniversiteliler, çocuklara el yıkama alışkanlığı aşılamaya çalışıyor. Konya´da da kırsal bölgelerdeki çocuklara ulaşan gönüllüler, çocuklara kendi ürettikleri sabunlardan dağıttı. 
'Duru', 'temiz' ve 'saf' kelimelerinin kısaltmalarından oluşan 'DUTESA Platformu' üyesi üniversite öğrencileri, Malatya´da yetişen endemik bitkilerden hazırladıkları ve kimyasal içermeyen antibakteriyel sabunları, şehir şehir gezerek dağıtıyor. Sabun kalıplarının içine oyuncak saklayan üniversiteliler, çocuklara ücretsiz veriyor. Böylece çocuklar, sabun kalıplarının içine gizlenen oyuncaklara erişmek için ellerini de sık sık yıkama alışkanlığı kazanıyor. Şimdiye kadar 19 şehirde yaklaşık 4 bin çocuğa ürettikleri sabunları dağıtan üniversiteliler, destek bulabilirlerse 81 ildeki çocuklara ulaştırabilmek istiyor. 
'DUTESA Platformu' kurucularından Emirhan Belli, "Çocuklarda el yıkama alışkanlığını kazandırabilmek için Malatya´da bulunan endemik bitkilerin özlerinden solüsyonlar geliştirip, içine de oyuncaklar koyarak 5 üniversite öğrencisi bu çalışmayı ortaya koyuyoruz. Bu çalışmayı gönüllülük esası ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Biz bu çalışmayı çocukların hijyenin önemini bilmesi için yapıyoruz. Konya´da kırsal bölgelerdeki çocuklara el yıkamanın önemini anlattık, ürettiğimiz sabunları dağıttık. Konya´ya özel de bir projemiz var. Susam bitkisinin yaprağından antioksidan özelliği üzerine çalışıyoruz. Analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Olumlu olursa antioksidan özellikli bir ürün ortaya koymaya çalışacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-15 10:26:35

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