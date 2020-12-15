Başkan Çiğdem’den Müftü Gündüz’e ziyaret

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Hüyük İlçesi Müftülüğüne atanan Seyit Ali Gündüz yeni görevine başladı.

İlçede mesaisine başlayan Müftü Gündüz makamında “hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de Müftü Gündüz’ü ziyaret etti. Müftü Gündüz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çiğdem ise Müftü Gündüz’e yeni görevinin ilçeye hayırlı hizmetlere vesile olması dileğinde bulundu.

Hüyük İlçesi Müftülüğü görevine atanan Gündüz’ün bir önceki görev yerinin ise Sivas’ın Altınyayla İlçesi Müftülüğü olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.