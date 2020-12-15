Temizlenmeyen su depoları hastalıklara davetiye çıkarıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Su Deposu Temizlik ve Dezenfeksiyon ekibi, mesken, iş yeri ve resmi kurumlarda bulunan su depolarının iç yüzeyini temizleme işlemi gerçekleştirerek, suyun sağlıksız bir şekilde tüketilmemesi için gerekli önlemleri alıyor.

KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından temiz ve sağlıklı bir şekilde sunulan içme suyu, su deposu bulunduran iş yeri, site ve apartmanlarda kimi zaman sağlıksız bir şekilde depolanıyor. Yılda en az bir defa temizliği yapılmayan su depoları ise kolera, tifo, sarılık ve hepatit gibi çeşitli bulaşıcı hastalıklara kapı aralayabiliyor. Söz konusu dezenfeksiyon işleminin halk sağlığı bakımından önemi nedeniyle KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Su Depoları Temizleme ve Dezenfeksiyon Ekibi, su depolarının fiziksel ve kimyasal temizliğini yapıyor.

Konu ile ilgili olarak KOSKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dezenfekte ekibimiz tarafından, su depolarının iç yüzeyinin temizliği yapılmaktadır. Yapılan tetkiklerde depoların büyük bir kısmının bakımsız olduğu, içerisinde çamur ile çeşitli organik ve inorganik maddeler bulunduğu tespit edilmiştir. Binada bulunan su deposuna kadar gelen sağlıklı su, depo bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış su deposunda kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmektedir. Bu sudan kullanım neticesinde başta tifo, kolera, sarılık, hepatit gibi salgın hastalıklar olmak üzere birçok hastalıklara sebebiyet verilebilir."

Profesyonel bir ekip tarafından temizleniyor

Su depolarının çamaşır suyu, deterjan, kireç gibi hijyen sağlamayan maddeler kullanılarak sıradan kişilere temizletilmemesi gerektiği vurgusu yapılan açıklamada, "KOSKİ, ihmaller sonucu mikrop yuvası haline gelen binalardaki su depolarını dezenfekte etmektedir. Bunun için KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi yeterli olacaktır. Depo yüzeyleri, basınçlı makine ve kir sökücü aparatlar kullanılarak profesyonel ekiplerimiz tarafından yıkandıktan sonra kirli su dışarı atılmaktadır. Yıkama işlemi bittikten sonra depo yüzeylerindeki çatlak, su sızıntısı ve korozyonlar tespit edilmektedir. KOSKİ Genel Müdürlüğü’müzün bu hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezi’mize ulaşarak bildirimde bulunabilirler. Hedefimiz kar amacı gütmeden, ailenize temiz ve sağlıklı hizmet sunmaktır" cümlelerine yer verildi.

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