Temizlenmeyen su depoları hastalıklara davetiye çıkarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlenmeyen su depoları hastalıklara davetiye çıkarıyor

İHA

Temizlenmeyen su depoları hastalıklara davetiye çıkarıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Su Deposu Temizlik ve Dezenfeksiyon ekibi, mesken, iş yeri ve resmi kurumlarda bulunan su depolarının iç yüzeyini temizleme işlemi gerçekleştirerek, suyun sağlıksız bir şekilde tüketilmemesi için gerekli önlemleri alıyor.
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından temiz ve sağlıklı bir şekilde sunulan içme suyu, su deposu bulunduran iş yeri, site ve apartmanlarda kimi zaman sağlıksız bir şekilde depolanıyor. Yılda en az bir defa temizliği yapılmayan su depoları ise kolera, tifo, sarılık ve hepatit gibi çeşitli bulaşıcı hastalıklara kapı aralayabiliyor. Söz konusu dezenfeksiyon işleminin halk sağlığı bakımından önemi nedeniyle KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Su Depoları Temizleme ve Dezenfeksiyon Ekibi, su depolarının fiziksel ve kimyasal temizliğini yapıyor.
Konu ile ilgili olarak KOSKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dezenfekte ekibimiz tarafından, su depolarının iç yüzeyinin temizliği yapılmaktadır. Yapılan tetkiklerde depoların büyük bir kısmının bakımsız olduğu, içerisinde çamur ile çeşitli organik ve inorganik maddeler bulunduğu tespit edilmiştir. Binada bulunan su deposuna kadar gelen sağlıklı su, depo bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış su deposunda kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmektedir. Bu sudan kullanım neticesinde başta tifo, kolera, sarılık, hepatit gibi salgın hastalıklar olmak üzere birçok hastalıklara sebebiyet verilebilir."
Profesyonel bir ekip tarafından temizleniyor
Su depolarının çamaşır suyu, deterjan, kireç gibi hijyen sağlamayan maddeler kullanılarak sıradan kişilere temizletilmemesi gerektiği vurgusu yapılan açıklamada, "KOSKİ, ihmaller sonucu mikrop yuvası haline gelen binalardaki su depolarını dezenfekte etmektedir. Bunun için KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi yeterli olacaktır. Depo yüzeyleri, basınçlı makine ve kir sökücü aparatlar kullanılarak profesyonel ekiplerimiz tarafından yıkandıktan sonra kirli su dışarı atılmaktadır. Yıkama işlemi bittikten sonra depo yüzeylerindeki çatlak, su sızıntısı ve korozyonlar tespit edilmektedir. KOSKİ Genel Müdürlüğü’müzün bu hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezi’mize ulaşarak bildirimde bulunabilirler. Hedefimiz kar amacı gütmeden, ailenize temiz ve sağlıklı hizmet sunmaktır" cümlelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Valisi Özkan'dan MÜSİAD'a ziyaret
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan'dan MÜSİAD'a ziyaret
Başkan Çiğdem’den Müftü Gündüz’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den Müftü Gündüz’e ziyaret
Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara hafta içinde de ilgi arttı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara hafta içinde de ...
Kayan traktörden atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Kayan traktörden atlayarak kurtuldu
9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı ...
Üniversiteliler il il gezip, ürettikleri antibakteriyel sabunları çocuklara dağıtıyor
YEREL HABERLER Üniversiteliler il il gezip, ürettikleri ...
TRT Uluslararası Konya Film Platoları Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER TRT Uluslararası Konya Film Platoları Protokolü ...
Konya’da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele ...
Selçuklu Belediyesi’nden tarıma destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden tarıma destek
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor
YEREL HABERLER Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta ...
Karatay Belediyesi 2020’de 134 hayvanı sağlığına kavuşturdu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi 2020’de 134 hayvanı sağlığına ...
ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretime başlıyor
YEREL HABERLER ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretime ...
Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor
Konya Antalya karayolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Konya Antalya karayolunda kar yağışı
“Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER “Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle ...
Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında ...
Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da ...
Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ...
Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
Kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kitaplar ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X