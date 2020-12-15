Milletvekili Özboyacı: “İletişim Başkanlığı Türkiye’nin marka değerini güçlendiriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Özboyacı: “İletişim Başkanlığı Türkiye’nin marka değerini güçlendiriyor”

İHA

Milletvekili Özboyacı: “İletişim Başkanlığı Türkiye’nin marka değerini güçlendiriyor”

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, İletişim Başkanlığının Türkiye’nin marka değerini güçlendirdiğini söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde devam eden 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak konuşan Konya Milletvekili Selman Özboyacı, içeride ve dışarıda Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetlerinin önlenmesi konusunda İletişim Başkanlığının titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.
Türkiye’nin Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar her alanda hakkını savunmaya devam ettiğine dikkat çeken Milletvekili Selman Özboyacı, “Ülkemiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde terörün kökünü kazımak için ilk günden bu yana etkin bir çalışma yürütüyor. Başkanlığımız ise, bugün sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların iletişim süreçlerini en az sahadaki mücadele kadar kuvvetli şekilde devam ettiriyor. ‘Orada ne işimiz var’ diyenlere rağmen ‘Mavi Vatan’ dediğimiz Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da neden bulunduğumuz hususunda milletimizi ve tüm dünyayı detaylıca bilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Darbe heveslileri sosyal medyayı silah olarak kullanıyor”
Dijital mecraların yaygınlığının iletişim açısından çağın gerekliliği olduğuna değinen Özboyacı, sosyal medyanın birçok kolaylık sağlamasına rağmen amacını aşan işlere de yol açtığını söyledi. Selman Özboyacı, “Bu mecra, amacına uygun kullanılırsa birçok kolaylığı hepimize sağlar. Şayet amacını aşarsa da neler yaşandığı herkesin malumudur. Dünyada birçok bölgede sosyal medya üzerinden başlatılan kara propagandalar ve örgütlenmeler, antidemokratik eylemlere kadar uzanmıştır. Yine darbe heveslileri bu mecrayı günümüzde maalesef bir silah olarak da kullanmaktadır. Adına Arap Baharı denilen bir süreç, birçok bölgeyi darbe, karşı devrim, iç savaş ve dış müdahaleler ile adete kışa döndürmüştür. Buna Fransa’dan, Amerika’dan ve birçok farklı ülkeden de örnekler verebiliriz. Amacı ne olursa olsun başlatılan bu eylemler süreç içerisinde sosyal medyada üretilen dezenformasyonlarla yerini demokrasiden vazgeçişe, tükenişe ve adeta yok oluşa bırakmıştır. Bu ve buna benzer olaylara demokratik yönden katkı sunmak isteyen ülkeler, iletişimin ne kadar önemli bir araç olduğunu daha iyi anlamışlardır. İşte bu yüzden mecrasında provokasyona fırsat vermeden, doğru bilgiyi en hızlı şekilde milletimize ulaştıran İletişim Başkanlığı’nın değeri ve önemi hepimizin malumudur. Bu konuda başkanlığımızın tüm girişimlerini sonuna kadar destekliyor, milletimizin hukukunu korumaya devam edeceğini biliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Valisi Özkan'dan MÜSİAD'a ziyaret
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan'dan MÜSİAD'a ziyaret
Temizlenmeyen su depoları hastalıklara davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER Temizlenmeyen su depoları hastalıklara davetiye ...
Başkan Çiğdem’den Müftü Gündüz’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den Müftü Gündüz’e ziyaret
Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara hafta içinde de ilgi arttı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara hafta içinde de ...
Kayan traktörden atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Kayan traktörden atlayarak kurtuldu
9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı ...
Üniversiteliler il il gezip, ürettikleri antibakteriyel sabunları çocuklara dağıtıyor
YEREL HABERLER Üniversiteliler il il gezip, ürettikleri ...
TRT Uluslararası Konya Film Platoları Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER TRT Uluslararası Konya Film Platoları Protokolü ...
Konya’da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele ...
Selçuklu Belediyesi’nden tarıma destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden tarıma destek
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor
YEREL HABERLER Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta ...
Karatay Belediyesi 2020’de 134 hayvanı sağlığına kavuşturdu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi 2020’de 134 hayvanı sağlığına ...
ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretime başlıyor
YEREL HABERLER ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretime ...
Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor
Konya Antalya karayolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Konya Antalya karayolunda kar yağışı
“Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER “Mevlana’ya Saygı III” sergisi sanatseverlerle ...
Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında ...
Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da apartmanda patlama: 3 yaralı
Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da ...
Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çiftlik evini kumarhaneye çevirenlere 48 bin lira ...
Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi
Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Konya'da engelli destek merkezi kuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X