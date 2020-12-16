DSİ’den Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’de toplulaştırma çalışması Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’de 2020 yılında 159 bin 499 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, “DSİ olarak bizlere düşen görev; ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Genel Müdür Yıldız, arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerektiğini, bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini kaydetti.



Toplulaştırmada başarı yakalanacak

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" dedi.



"2020 yılında Konya’da 86 bin 639 hektar arazi toplulaştırıldı"

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Kaya Yıldız, 2020 yılında Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Genel Müdür Yıldız, “Konya'da 2020 yılında 20 adet projede toplam 447 bin hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1 Ocak 1 Aralık döneminde 86 bin 639 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 200 bin hektar alanın daha 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.



"2020 yılında Karaman’da 12 bin 74 hektar arazi toplulaştırıldı"

Yıldız, Karaman'da 2020 yılında 7 adet projede toplam 173 bin 722 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1 Ocak 1 Aralık döneminde 12 bin 74 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini, 2021 yılında ise 30 bin hektar alanın daha tapu tescil çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.



"2020 yılında Aksaray’da toplulaştırma çalışmalarına devam edildi

Genel Müdür Yıldız, Aksaray'da da 2020 yılında 3 adet projede toplam 124 bin 275 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 107 bin 927 hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığını, askı çalışmaları ve inşaat işlerinin devam ettiğini, devam eden çalışmalarla 16 bin 348 hektar alanın daha 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.



"2020 yılında Niğde’de 60 bin 786 hektar arazi toplulaştırıldı"

Yıldız, Niğde'de 2020 yılında 3 adet projede toplam 106 bin 844 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1 Ocak 1 Aralık döneminde 60 bin 786 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini, devam eden çalışmalarla 5 bin hektar alanın daha 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflendiğini belirtti.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de 1 Ocak 2020 1Aralık 2020 tarihleri arasında 11 proje dahilinde 93 bin 241 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 251 bin 348 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanmaktadır” diye konuştu.

Kaya Yıldız, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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