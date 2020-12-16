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Eşi babasını öldüren Didar D.: “Babam ölümümü satın aldı”

İHA

Eşi babasını öldüren Didar D.: “Babam ölümümü satın aldı”

Şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşinden intikam almak için kayınpederini öldüren Mehmet D.’nin eşi Didar D., eşi ve kayınvalidesinden geçmişte sürekli şiddet gördüğünü iddia ederek, "Babam benim ölümümü satın aldı, babamı öldürmeseler beni öldürecekleri zaten" dedi.
Eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla baba evine dönen Didar D.’nin (19) eşi Mehmet D., olaydan iki gün sonra 27 Ekim 2020’de gündüz saatlerinde kayınpederi Barış M.’nin (40) evini kurşunladı. Akşam saatlerinde ise kayınpederini eşi Didar D. ve kızının gözleri önünde öldürdü. Olayın ardından anne İsmidal D. ile Mehmet D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Çocuğumu da alıp babamın evine dönmek zorunda kaldım”
Babası eşi tarafından öldürülen Didar D., olaydan bir ay kadar önce eşi ve annesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babasının evine döndüğünü söyledi. Eşi ve kayınvalidesinin sürekli kendisini dövdüğünü iddia eden Didar D. “Saçlarımdan çekiyorlardı, kafa atıyordu kendisi, burnumdan ağzımdan kan durmuyordu. Bu sebepten dolayı ben şiddetlere dayanamadığım için çocuğumu da alıp babamın evine dönmek zorunda kaldım. Daha önceleri geldiğim zamanlarda babam beni en fazla bir gün durdurup evime götürüyordu. Son geldiğimde babama ağladım, ‘baba ben çok şiddet görüyorum’ diyerek. Buna rağmen babam hala göndermem demedi ama ‘kafanı bir hafta dinle gidersin kızım’ dedi bana. Sonra olayın olduğu Pazar günü sabah 05.00’de gelerek amcasının oğluyla evimizi kurşunladılar. Babamın başı belaya girmesin diye sabah 10.00 civarında babama haber edip karakola gittik, şikayet ettik” dedi.

“Vur Mehmet, sık Mehmet’ diyerek zıplayışlarını görüyordum”
Bir ay kadar önce uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Didar D. “Akşam 22.00 civarlarında beni aradı, ‘korkaklar neden polise gittiniz, babanın cesareti varsa karşıma çıksın’ dedi. Beni zaten sürekli telefonla arayıp, ‘senin kafanı kazıyacağım, mahalleye ibretlik edeceğim, seni 4. kattan aşağı atacağım, beynine sıkacağım’ diyerek tehdit ediyordu. Korkumdan da evime dönemedim. Annesi İsmidal D. ile birlikte akşam geldi. Sonra babam dışarı çıktı, ‘oğlum sen benim kapımı neden kurşunluyorsun, ben senin karını kızını ne yapayım götür, ben sizin yuvanızın dağılmasını ister miyim’ diye hala iyi niyetle konuşurken annesi cebinden çıkartarak oğlunun eline tabancayı verdi. Kadının sadece ‘Vur Mehmet, sık Mehmet’ diyerek zıplayışlarını görüyordum. Babamın kafasına 23 el sıktıktan sonra babam duvara yaslandı geriye yığıldıktan sonra bile, ‘ölmedi Mehmet sık, yaşama şansı verme’ diye bağıran annesinin bağırışlarını duyuyordum” dedi.

“Babam benim ölümümü satın aldı”
Olayın olmasının en büyük sebebinin kayınvalidesi olduğunu iddia eden Didar D. şunları kaydetti; “Annesi o an için cebinden çıkartıp oğlunun eline tabancayı vermemiş olsaydı bugün benim babam yaşıyor olacaktı. Ben normalde evimde temizlik yüzünden bile tartıştığım zaman annesi, ‘ya senin ya babanın kafasına sıktıracağım, bak buraya yazıyorum’ diyordu. Beni sürekli babamı öldürmekle kardeşlerimi öldürmekle tehdit ederlerdi. Bu yüzden ne karakola gidebiliyordum korkumdan ne de aileme anlatabiliyordum. Annesi dediğini yaptı sürekli konuştuğu kelimenin hakkını verdi. ‘Babanın ve senin beynine sıktıracağım’ dedi babamı öldürttü. Babam benim ölümümü satın aldı, babamı öldürmeseler beni öldürecekleri zaten. Ben sadece annesi ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum, çıkmasınlar oradan. Hak adalet yerini bulsun. Belki 2030 sene sonra çıkarsa inan ki İsmidal D. oğluna beni de öldürtecek bunu biliyorum.”

“Suçu yaşı küçük olan kardeşe atmak istiyorlar”
Didar D.’nin avukatı Cihat Tanrıkulu ise, suçun yaşı küçük kardeşe atılarak ceza almamasının istendiğini ileri sürdü. Avukat Tanrıkulu, “Şu an dava hala soruşturma aşamasında. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma büyük bir titizlikle yürütülüyor. Dosyada anne ve oğul olan iki şahıs halen tutuklu bulunuyor. Dosyada dikkat çeken bir detay var o da şu; annenin diğer küçük oğlunun yaşı çok küçük olduğu için ceza almaz diye üzerine bir suç atıldığını dosyada görüyoruz. Biz bu şahısların bu amaçlarına ulaşamayacaklarını, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü görmekteyiz. Dosyayı, mağdur ailenin haklarının korunması noktasında büyük bir titizlikte takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Olay
Olay, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak’ta yaşanmıştı. Mehmet D. (21), bir süredir ayrı oldukları ve kendi babasının evinde kalan eşi Didar D. ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. İkili arasındaki tartışmanın ardından evden ayrılan Mehmet D. annesi İsmidal D. ve 13 yaşındaki kardeşi H.D.’yi de yanına alarak tekrar kayınpederinin evine geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. kayınbabası Barış M.’yi (40) başından vurarak öldürdü. Anne İsmidal D. ile oğlu Mehmet D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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