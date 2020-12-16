Akşehir Belediyesinden 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapımına başlanan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

Akşehir Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi tesisinde incelemelerde bulunan Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Belediye Başkanı Salih Akkaya, tesis hakkında Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar’dan bilgi aldı. Akşehir Belediyesi’nin geri dönüşüme yaptığı katkıların önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam Kurnaz, “Bu tesiste; ilçemizdeki çöplerimiz içerisindeki cam, kağıt, metal, giysi, mobilya gibi tüm geri dönüşüm sağlayabilecek malzemelerin ilçe merkezinde konuşlandırılan konteynerlerden alınarak burada ayrıştırılıp geri dönüşüm firmalarına verilmesini sağlayan bir sistem kurulmuş oluyor. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın geliştirdiği Sıfır Atık Projesi’ne de ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi inşaatının tamamlandığını, birkaç küçük rötuşunun kaldığını söyleyen Başkan Akkaya, “Yaklaşık 1 milyon 500 bin liraya mal oldu. Bunun 1 milyon liralık bölümünü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sıfır Atık Projesi kapsamında Akşehir Belediyemize hibe olarak tahsis etti. Bu merkezle beraber şehir içerisinde 12 ayrı bölgede de buraya lojistik destek sağlayacak mobil atık konteynerleri var. O konteynerler de 7 bölmeli. Konteynerlerde birikenler buraya getirilecek, ayrıca hemşehrilerimiz telefon ettiği zaman büyük çaptaki geri dönüşüm atıklarını belediye ekiplerimiz giderek teslim alıp buraya getirecekler. Bu merkezimizde 13 ayrı bölmede bunlar biriktirilerek bakanlıktan lisans almış firmalara verilerek bu atıklar Akşehir'den uzaklaştırılmış, yan etkileri önlenmiş olarak ekonomiye de katkı sağlanacak. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında ve eşleri Emine Erdoğan'ın takipleriyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu sıfır atık projesini yürütüyor. Bu proje ülkemiz için gerçekten önem kazanan bir konu. Konyamızda da Akşehir Belediyesi’nin katı atık getirme merkezi, üçüncü ya da dördüncü tesis. Sıfır Atık Projesi’ne katılmış olmaktan da Akşehir adına memnuniyet duyuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a vermiş olduğu katkılar için şükranlarımızı iletiyoruz. Yine her türlü projelerimiz ve yatırımlarımızda katkı veren milletvekilimiz Orhan Erdem’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a da bu vesileyle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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