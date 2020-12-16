Konya Şeker'den üreticiye 44 milyon lira nakit avans desteği



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (Kurumsal Haber) (DHA)KONYA Şeker, üreticiye bugün 44 milyon 335 bin lira nakit avans dağıtacak. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üretimde sürekliliği sağlamak, tarlaların boş kalmaması, üreticinin hem üretirken hem de gelecek üretim sezonuna hazırlanırken sıkıntı yaşamaması için üreticiye desteği öncelikli vazifeleri saydıklarını söyledi.

Türkiye´nin en büyük tarımsal organizasyonlarından biri olan ve yaptığı tarımsal sanayi yatırımlarıyla ülkemizin gıda devleri arasında ilk sıralarda bulunan Pancar Ekicileri Kooperatifi iştiraki Konya Şeker, üreticiye bugün 44 milyon 335 bin lira nakdi avans ödemesi yapacak. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üreticiye yapılacak nakdi avansın bugün saat 17.00'den itibaren çiftçinin hesabına yatırılacağını hatırlattı. Konuk, hasadın bitmesinin, tarlada işin bitmesi demek olmadığına dikkat çekti ve şöyle dedi:

"Hasadın tamamlanması yeni işlerin başlangıcıdır. Gelecek üretim sezonu için tarlanın hazırlanması, tohumun, gübrenin tedarik edilmesi, hasada kadar ya da hasat için yapılan masrafların kapatılması hasatla ya da hasat sonrası başlayan işlerdir. Üretici hububatı ekti. Şimdi de bir yandan baharlık ekimler için tarlasını hazırlıyor, diğer yandan geçtiğimiz sezon üretirken yaptığı masraflar için muhataplarıyla helalleşiyor. Bu işlerin görülmesi için de üreticiye nakit desteği gerekiyordu, Konya Şeker´de verdiği nakit avansla bu desteği sağladı. Konya Şeker´in attığı ya da atacağı her adımı tarım takvimi ve tarlanın gündemi belirler. Onun için de Konya Şeker, eldeki imkânları zorlayarak üreticiyi tarlaya tohum düşmeden desteklemeye başlıyor ve bu desteğini hasat sonrasına kadar aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki üretimin hem miktar hem çeşit olarak artmasının yolunun daha çok tesis ve daha çok destek ile mümkün olduğunu biliyoruz. Tarla ne kadar bereketlenirse çiftçinin yüzü o kadar güler, tarla, tapan, ahır ne kadar çok üretirse üreticinin hanesi o kadar çok zenginleşir. Ana faaliyet olanı gıda üretimi olan Konya Şeker´in işi köyde, şehirde, ülkemizin dört bir köşesinde ve her hanesinde huzur ve refahı sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Konya Şeker hayatın içinde ve halden anlayan bir şirkettir." Tüm dünya gibi Türkiye´nin yaklaşık 10 aydır da pandeminin oluşturduğu olumsuz şartlarla mücadele ettiğini belirten Başkan Recep Konuk,''Salgından önce başlayan ekonomik dalgalanmalara, salgın sebebiyle ağırlaşan ekonomik şartlara rağmen Konya Şeker, tarımsal üretimin durmaması, gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için üreticiyi desteksiz bırakmadı, şartların çıkardığı zorluklara aşılması gereken engeller olarak baktı ve üretime desteğini devam ettirdi. Çünkü biz inanıyoruz ki üreticinin ayakta kalması ülkenin başının eğilmemesidir. Üretimin sürmesi sofraların, mutfakların, tezgahların boş kalmamasıdır" şeklinde konuştu.

DHA-İş Dünyası Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-12-16 16:32:50



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