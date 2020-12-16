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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu'da sokak hayvanları unutulmuyor

İHA

Selçuklu'da sokak hayvanları unutulmuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, havaların soğuması nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını adım adım takip ederek bulundukları bölgede beslenmelerine yardımcı oluyor.
Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Havaların soğuması ve pandemi nedeniyle zor durumda kalan sokak hayvanlarını bulundukları yerde besleme çalışması yapan ekipler, havaların aşırı soğuk gitmesinden dolayı besleme faaliyetlerin daha geniş bölgede uyguluyorlar. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanları için adeta zamanla yarışıyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarla kuş ve sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde hayatta kalma mücadelesine büyük ölçüde yardımcı oluyor. Kış şartlarına bir de pandemi eklenmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarla sokak hayvanları için yiyecek bırakma işleminin devam edeceğini belirten Selçuklu Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Ekipleri, kış boyunca çalışmaların rutin olarak devam edeceğini söyledi. Selçuklu Belediyesi, sokak hayvanlarına kolay ulaşabilecekleri alanlarda oluşturduğu 100 adet kedi evi, 25 adet köpek beslenme istasyonu 15 adet de kuş evi ve besleme istasyonu ile yardımcı oluyor.

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