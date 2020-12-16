Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısı artırıldı

Türkiye’de en çok bisiklet kullanıcısının olduğu Konya’da bisiklet tamir istasyonu sayısı 35’e çıkarıldı. Bisiklet kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan istasyonlarda bisiklet tamiri için kullanıma hazır çeşitli aletler bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet şehri Konya’da bisikletlerin tamiri için kurduğu tamir istasyonları bisiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 550 kilometreyle en uzun bisiklet yoluna sahip Konya’da, bisiklet kullanımını teşvik etmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bisiklet tamir istasyonlarının da bu çalışmalardan birisi olduğunu söyledi.



Mevcut istasyonların bakımı yapılarak yenileri eklendi

Şehir merkezinde bulunan mevcut bisiklet tamir istasyonlarının bakımlarını yaptıklarını ve yeni istasyonlar ilave ederek sayıyı 35’e çıkardıklarını ifade eden Başkan Altay, “Bisiklet tamir istasyonları bisiklet kullanıcılarının sürüş esnasında bisikletlerinde meydana gelebilecek arızalara müdahale etme imkanı sunan tamir setlerinden oluşuyor. İstasyonlarda bisiklet tamiri için gerekli aletler bulunuyor. Ayrıca bu istasyonlarda sadece bisikletler değil, engelli vatandaşlarımız da arabalarını ve pusetlerini tamir edilebiliyor” şeklinde konuştu.



Bisiklet tramvayına tamir setleri yerleştirilecek

Bisiklet tamir istasyonlarının montaj edildiği noktaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Türkiye’de ilk kez hayata geçirdikleri Bisiklet Master Planı verilerinden yararlanılarak belirlendiğini kaydeden Başkan Altay, “Bisiklet tamir istasyonlarını bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalara monte ettik. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Bisiklet Tramvayı içine de bu tamir setlerinden yerleştireceğiz. Böylece Bisiklet Tramvayını kullanan hemşehrilerimiz seyahatleri esnasında bisikletlerinin bakımlarını yapabilecek” dedi.

Bisiklet kullanıcıları bisiklet tamir istasyon noktalarını, kısa süre içerisinde hizmete sunulacak ve yine Türkiye’de ilk olacak ABUS (Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi) Mobil Uygulaması üzerinde de görebilecekler. Bisiklet tamir istasyonlarında; hava pompası, 89 ve 1415 açıkağız anahtarlar, pedal anahtarı, bisiklet lastik sökme levyesi, alyan seti gibi aletler bulunuyor.

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