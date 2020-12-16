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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi’nden Şeb-i Arus Haftasında dijital sergi

İHA

Karatay Belediyesi’nden Şeb-i Arus Haftasında dijital sergi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, Minyatür Sanatçısı Ayşe Ülker Erke’nin ‘Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler’ ile ‘Hazreti Mevlâna’nın İsmi Şerif’inin Anıldığı Hüsni Hatlar ve Eserlerinin Kadim Nüshaları’ konulu eserlerinden oluşan iki sergi, dijital ortamda açıldı.
Hazreti Mevlâna’nın 747. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri, korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl yeni normal hayata göre düzenleniyor. Karatay Belediyesi de Minyatür Sanatçısı Ayşe Ülker Erke’nin ‘Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler’ ile ‘Hz. Mevlâna’nın İsmi Şerif’inin Anıldığı Hüsni Hatlar ve Eserlerinin Kadim Nüshaları’ konulu eserlerinden oluşan iki sergiyi dijital ortama taşıdı. Bu kapsamda açılan sergiler, Karatay Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan https://karatay.bel.tr/sergi adresi üzerinden dijital olarak gezilebiliyor. Toplamda 29 eserden oluşan iki sergiyi dijital ortamda gezme fırsatı bulan vatandaşlar, her eserin yanında, esere konu olan Mevlevihaneler hakkında da ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olabiliyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, dijital ortamın sunduğu imkânlarla ziyaretçilerine çok daha farklı bir deneyim vaat eden dijital sergiyi ve eserleri tek tek inceledi. Karatay Belediyesi’nin hayata geçirdiği kültürel etkinliklerin pandemi dolayısıyla çok daha fazla insana ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören dijital serginin de bu amaçla açıldığını söyleyerek, “Hazreti Mevlâna’nın vuslatının 747’nci yıldönümündeyiz. Bilindiği gibi bu yılki etkinlikler, pandemi dolayısıyla daraltılarak ve seyirci alınmadan yapılıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu kapsamda minyatür sanatçısı Ayşe Ülker Erke’nin ‘Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler’ temasıyla yaptığı eserlerini dijital ortama taşıyarak bir sergi açtık. Zira Mevlânâ, Mevlevilik, Mevlevîhâneler kültürünü yaşatmak ve medeniyetimizin bu eşsiz eserlerini içine alan her türlü çalışmayı yapmak bizlerin de asli görevleri arasındadır. Dijital sergimiz, pandemi süreci devam etse de kültürel etkinliklerimizi yeni normal hayata göre çok daha fazla vatandaşımıza ulaşması anlamında önemsiyoruz. Çünkü bizler, Hazreti Mevlana diyarı Konya ve Karatay’a hizmet ediyoruz ve bundan büyük şeref duyuyoruz. Bu bağlamda dijital olarak düzenlediğimiz ‘Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler’ ile ‘Hazreti Mevlâna’nın İsmi Şerif’inin Anıldığı Hüsni Hatlar ve Eserlerinin Kadim Nüshaları’ sergilerimizi hemşehrilerimizin beğenilerine sunduk. Bu vesileyle; İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve mutasavvıflardan biri olan Hazreti Mevlâna Muhammed Celâleddini Rumi’yi vuslatının 747. yılında rahmet ve minnetle yâd ediyor, onun şahsında ilmi ve irfanıyla gönüllerimize ışık tutan bütün manevi rehberlerimize de bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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